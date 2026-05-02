  1. Общество

Украинцам объяснили, почему срок действия детского заграничного паспорта короче, чем у взрослого

10:36, 2 мая 2026
Фото: Freepik
Паспортный сервис объяснил, почему срок действия детского заграничного паспорта короче, чем у взрослого.

Отмечается, что заграничный паспорт для взрослых (с 16 лет) выдается на 10 лет, тогда как детский документ имеет срок действия всего 4 года.

Основные причины такой разницы:

  • Быстрые изменения внешности: дети растут и меняются очень быстро, из-за чего это не позволит пограничнику точно идентифицировать ребенка.
  • Безопасность во время путешествий: актуальные биометрические данные и свежее фото — залог быстрого и безопасного прохождения пограничного контроля.
  • Стабильность внешности у взрослых: после 16 лет внешность человека меняется медленнее, что позволяет использовать один документ в течение длительного времени.

Паспортный сервис рекомендует заранее оформить новый паспорт, если срок действия детского документа заканчивается или внешность ребенка уже существенно изменилась.

паспорт загранпаспорт

