Украинцам объяснили, почему срок действия детского заграничного паспорта короче, чем у взрослого

Заграничный паспорт для взрослых выдается на 10 лет, тогда как детский документ имеет срок действия всего 4 года.

Паспортный сервис объяснил, почему срок действия детского заграничного паспорта короче, чем у взрослого.

Основные причины такой разницы:

Быстрые изменения внешности: дети растут и меняются очень быстро, из-за чего это не позволит пограничнику точно идентифицировать ребенка.

Безопасность во время путешествий: актуальные биометрические данные и свежее фото — залог быстрого и безопасного прохождения пограничного контроля.

Стабильность внешности у взрослых: после 16 лет внешность человека меняется медленнее, что позволяет использовать один документ в течение длительного времени.

Паспортный сервис рекомендует заранее оформить новый паспорт, если срок действия детского документа заканчивается или внешность ребенка уже существенно изменилась.

