Украинцам объяснили, почему срок действия детского заграничного паспорта короче, чем у взрослого
10:36, 2 мая 2026
Заграничный паспорт для взрослых выдается на 10 лет, тогда как детский документ имеет срок действия всего 4 года.
Фото: Freepik
Паспортный сервис объяснил, почему срок действия детского заграничного паспорта короче, чем у взрослого.
Отмечается, что заграничный паспорт для взрослых (с 16 лет) выдается на 10 лет, тогда как детский документ имеет срок действия всего 4 года.
Основные причины такой разницы:
- Быстрые изменения внешности: дети растут и меняются очень быстро, из-за чего это не позволит пограничнику точно идентифицировать ребенка.
- Безопасность во время путешествий: актуальные биометрические данные и свежее фото — залог быстрого и безопасного прохождения пограничного контроля.
- Стабильность внешности у взрослых: после 16 лет внешность человека меняется медленнее, что позволяет использовать один документ в течение длительного времени.
Паспортный сервис рекомендует заранее оформить новый паспорт, если срок действия детского документа заканчивается или внешность ребенка уже существенно изменилась.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.