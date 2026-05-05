5 травня – яке сьогодні свято та головні події

У вівторок, 5 травня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

5 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день акушерки. Це професійне свято присвячене акушеркам, які супроводжують жінок під час вагітності, пологів і в перші дні материнства. Його започаткували за ініціативою Міжнародної конфедерації акушерок 1992 року, щоб підкреслити важливу роль фахівчинь і фахівців цієї професії у збереженні здоров’я матері та дитини.

Також 5 травня Всесвітній день боротьби з астмою. Припадає на перший вівторок травня. Астма проявляється нападами задишки, кашлем, свистячим диханням і відчуттям стиснення у грудях. За умови своєчасної діагностики та правильного лікування більшість людей можуть вести активне й повноцінне життя.

А ще 5 травня День всесвітньої спадщини Африки. Його започаткували, щоб привернути увагу до унікальної культурної та природної спадщини африканського континенту, а також до потреби її збереження для майбутніх поколінь. Африка має величезне історичне багатство: стародавні міста, археологічні пам’ятки, національні парки, традиції народів, мови, мистецтво й духовні надбання. Багато об’єктів континенту внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Також 5 травня Всесвітній день португальської мови. Це свято присвячене одній із найпоширеніших мов світу, якою розмовляють понад 260 мільйонів людей на кількох континентах. Дату офіційно проголосила ЮНЕСКО 2019 року, визнавши значення португальської мови як важливого засобу міжнародного спілкування, культури та співпраці. Вона є державною мовою у Португалії, Бразилії, Анголі, Мозамбіку та низці інших країн.

А ще 5 травня Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю. Його мета — привернути увагу до рівності, гідності та повноцінної участі людей з інвалідністю в усіх сферах життя. Цей день нагадує про важливість безбар’єрного середовища, доступної освіти, працевлаштування, медичних послуг і громадського простору. Він також підкреслює необхідність подолання упереджень та дискримінації.

Також 5 травня Всесвітній день легеневої гіпертензії. Його мета — підвищити обізнаність про рідкісне, але серйозне захворювання, за якого підвищується тиск у судинах легень і зростає навантаження на серце. Легенева гіпертензія може проявлятися задишкою, швидкою втомою, запамороченням, болем у грудях та зниженням витривалості. Через схожість симптомів з іншими хворобами її інколи виявляють не одразу, тому рання діагностика має велике значення.

А ще 5 травня День Європи. Він присвячений єдності, миру, демократії та правам людини на європейському континенті. Саме 5 травня 1949 року було створено Раду Європи — міжнародну організацію, яка об’єднує держави для захисту прав людини, розвитку демократії та верховенства права. Тому ця дата стала символом співпраці та спільних цінностей європейських країн.

Яке сьогодні церковне свято

5 травня віряни святкують День пам’яті святої мучениці Ірини. Вона жила у І столітті та була дочкою правителя в місті Магеддон. За переданням, спочатку її звали Пенелопа. Вона прийняла християнську віру після настанов святого Тимофія, учня апостола Павла, і під час хрещення отримала ім’я Ірина, що означає «мир». Свята сміливо проповідувала Христа, навернула багатьох людей до віри та витерпіла жорстокі муки за відмову зректися християнства. Попри переслідування, вона залишалася непохитною. Зрештою мучениця відійшла до Господа, ставши прикладом мужності, чистоти віри та духовної сили. Її шанують як покровительку миру й твердості у випробуваннях.

Календар важливих подій за 5 травня

1581 рік — в Острозі друкар Іван Федорович опублікував свою останню працю — “Хронологію” Андрія Римші, яка стала першим друкованим календарем на руських землях;

1789 рік — в Версалі відбулося відкриття Генеральних Штатів;

1821 рік — на острові Святої Єлени помер Наполеон I;

1836 рік — в Бельгії почала функціонувати перша в Європі залізниця;

1865 рік — в штаті Огайо сталося перше пограбування поїзда в історії США;

1891 рік — у Нью-Йорку відкрили знаменитий концертний зал “Карнеґі-гол”;

1893 рік — у селі Жужель на Сокальщині заснували перший в Галичині дитячий садок на базі монастиря Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії;

1900 рік — в селі Завалля Снятинського повіту Кирило Трильовський організував перше спортивно-пожежне товариство “Січ”;

1912 рік — у Стокгольмі розпочались V Олімпійські ігри (офіційне відкриття відбулося 6 липня).

1915 рік — у Відні була створена Загальна Українська Рада, яка стала важливим політичним об’єднанням на теренах України, розширюючи галицьку Головну Українську Раду;

1920 рік — війська Директорії УНР та польські війська звільнили Київ від більшовицьких сил;

1920 рік — проголошена автокефалія Української православної церкви;

1921 рік — Коко Шанель презентувала парфуми “Шанель № 5”, що швидко стали лідерами продажів у світі;

1941 рік — в Атлантиці німецький підводний човен потопив корабель з 75 канадськими солдатами, що стали першими жертвами Канади в Другій світовій війні;

1945 рік — в Празі спалахнуло антинімецьке повстання;

1949 рік — офіційно почала діяти Рада Європи;

1956 рік — в Токіо відбувся перший чемпіонат світу з дзюдо;

1961 рік — Алан Шепард став першим американцем, який полетів у космос;

1988 рік — відбулася перша телетрансляція з вершини Евересту;

1992 рік — Кримський парламент оголосив незалежність Криму і призначив референдум про підтвердження цього статусу на серпень.

1994 рік — лідери Вірменії, Нагірного Карабаху та Росії підписали угоду про припинення вогню в Карабаху;

1999 рік — Північна Македонія закрила кордони для албанських біженців з Косово;

1999 рік — в Шотландії відбулись перші в історії вибори до власного парламенту;

2014 рік — був створений добровольчий полк “Азов”.

