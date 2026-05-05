5 мая – какой сегодня праздник и главные события

5 мая в Украине и мире празднуют Международный день акушерки и День Европы.

5 мая в Украине и мире празднуют Международный день акушерки. Этот профессиональный праздник посвящен акушеркам, сопровождающим женщин во время беременности, родов и в первые дни материнства. Его положили начало по инициативе Международной конфедерации акушерок 1992 года, чтобы подчеркнуть важную роль специалистов и специалистов этой профессии в сохранении здоровья матери и ребенка.

Также 5 мая Всемирный день борьбы с астмой. Выпадает на первый вторник мая. Астма проявляется приступами одышки, кашлем, свистящим дыханием и ощущением сжатия в груди. При своевременной диагностике и правильном лечении большинство людей могут вести активную и полноценную жизнь.

А еще 5 мая День всемирного наследия Африки. Его начали, чтобы привлечь внимание к уникальному культурному и природному наследию африканского континента, а также к необходимости его сохранения для будущих поколений. Африка имеет огромное историческое богатство: древние города, археологические памятники, национальные парки, традиции народов, языки, искусство и духовное достояние. Многие объекты континента внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также 5 мая Всемирный день португальского языка. Этот праздник посвящен одному из самых распространенных языков мира, на котором говорят более 260 миллионов человек на нескольких континентах. Дату официально провозгласила ЮНЕСКО в 2019 году, признав значение португальского языка как важного средства международного общения, культуры и сотрудничества. Она является государственным языком в Португалии, Бразилии, Анголе, Мозамбике и ряде других стран.

А еще 5 мая Международный день борьбы за права лиц с инвалидностью. Его цель — привлечь внимание к равенству, достоинству и полноценному участию людей с инвалидностью во всех сферах жизни. Этот день напоминает о важности безбарьерной среды, доступном образовании, трудоустройстве, медицинских услугах и общественном пространстве. Он также подчеркивает необходимость преодоления предубеждений и дискриминации.

Также 5 мая Всемирный день легочной гипертензии. Его цель — повысить осведомленность о редком, но серьезном заболевании, при котором повышается давление в сосудах легких и возрастает нагрузка на сердце. Легочная гипертензия может проявляться одышкой, быстрой усталостью, головокружением, болью в груди и снижением выносливости. Из-за схожести симптомов с другими болезнями ее иногда выявляют не сразу, поэтому ранняя диагностика имеет большое значение.

А еще 5 мая День Европы. Он посвящен единству, миру, демократии и правам человека на европейском континенте. Именно 5 мая 1949 года был создан Совет Европы — международная организация, объединяющая государства для защиты прав человека, развития демократии и верховенства права. Поэтому дата стала символом сотрудничества и общих ценностей европейских стран.

Какой сегодня церковный праздник

5 мая верующие празднуют День памяти святой мученицы Ирины. Она жила в I веке и была дочерью правителя в городе Магеддон. По преданию, сначала ее звали Пенелопой. Она приняла христианскую веру после наставлений святого Тимофея, ученика апостола Павла, и во время крещения получила имя Ирина, что означает «мир». Святая смело проповедовала Христа, обратила многих людей в веру и претерпела жестокие мучения за отказ отречься от христианства. Несмотря на преследование, она оставалась непреклонной. В конце концов, мученица отошла к Господу, став примером мужества, чистоты веры и духовной силы. Ее чтят как покровительницу мира и твердости в испытаниях.

Календарь важных событий за 5 мая

1581 год — в Остроге печатник Иван Федорович опубликовал свой последний труд — “Хронологию” Андрея Римши, которая стала первым печатным календарем на русских землях;

1789 год — в Версале состоялось открытие Генеральных Штатов;

1821 год — на острове Святой Елены умер Наполеон I;

1836 год — в Бельгии начала функционировать первая в Европе железная дорога;

1865 год — в штате Огайо произошло первое ограбление поезда в истории США;

1891 год — в Нью-Йорке открыли знаменитый концертный зал “Карнеги-хол”;

1893 год — в селе Жужель на Сокальщине основали первый в Галичине детский сад на базе монастыря Сестер Служебниц Непорочной Девы Марии;

1900 год — в селе Завалля Снятинского уезда Кирилл Трилевский организовал первое спортивно-пожарное общество “Сич”;

1912 год — в Стокгольме начались V Олимпийские игры (официальное открытие состоялось 6 июля).

1915 год — в Вене был создан Общий Украинский Совет, который стал важным политическим объединением на территории Украины, расширяя галицкий Главный Украинский Совет;

1920 год — войска Директории УНР и польские войска освободили Киев от большевистских сил;

1920 год — провозглашена автокефалия Украинской православной церкви;

1921 год — Коко Шанель презентовала духи “Шанель № 5”, которые быстро стали лидерами продаж в мире;

1941 год — в Атлантике немецкая подводная лодка потопила корабль с 75 канадскими солдатами, ставшими первыми жертвами Канады во Второй мировой войне;

1945 год — в Праге вспыхнуло антигерманское восстание;

1949 год — официально начал действовать Совет Европы;

1956 год — в Токио состоялся первый чемпионат мира по дзюдо;

1961 год — Алан Шепард стал первым американцем, улетевшим в космос;

1988 год — состоялась первая телетрансляция с вершины Эвереста;

1992 год — Крымский парламент объявил независимость Крыма и назначил референдум о подтверждении этого статуса на август.

1994 год — лидеры Армении, Нагорного Карабаха и России подписали соглашение о прекращении огня в Карабахе;

1999 год — Северная Македония закрыла границы для албанских беженцев из Косово;

1999 год — в Шотландии состоялись первые в истории выборы в собственный парламент;

2014 год — был создан добровольческий полк ”Азов”.

