  1. Общество

5 мая – какой сегодня праздник и главные события

09:24, 5 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
5 мая в Украине и мире празднуют Международный день акушерки и День Европы.
5 мая – какой сегодня праздник и главные события
Фото: Freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 5 мая, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

5 мая в Украине и мире празднуют Международный день акушерки. Этот профессиональный праздник посвящен акушеркам, сопровождающим женщин во время беременности, родов и в первые дни материнства. Его положили начало по инициативе Международной конфедерации акушерок 1992 года, чтобы подчеркнуть важную роль специалистов и специалистов этой профессии в сохранении здоровья матери и ребенка.

Также 5 мая Всемирный день борьбы с астмой. Выпадает на первый вторник мая. Астма проявляется приступами одышки, кашлем, свистящим дыханием и ощущением сжатия в груди. При своевременной диагностике и правильном лечении большинство людей могут вести активную и полноценную жизнь.

А еще 5 мая День всемирного наследия Африки. Его начали, чтобы привлечь внимание к уникальному культурному и природному наследию африканского континента, а также к необходимости его сохранения для будущих поколений. Африка имеет огромное историческое богатство: древние города, археологические памятники, национальные парки, традиции народов, языки, искусство и духовное достояние. Многие объекты континента внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также 5 мая Всемирный день португальского языка. Этот праздник посвящен одному из самых распространенных языков мира, на котором говорят более 260 миллионов человек на нескольких континентах. Дату официально провозгласила ЮНЕСКО в 2019 году, признав значение португальского языка как важного средства международного общения, культуры и сотрудничества. Она является государственным языком в Португалии, Бразилии, Анголе, Мозамбике и ряде других стран.

А еще 5 мая Международный день борьбы за права лиц с инвалидностью. Его цель — привлечь внимание к равенству, достоинству и полноценному участию людей с инвалидностью во всех сферах жизни. Этот день напоминает о важности безбарьерной среды, доступном образовании, трудоустройстве, медицинских услугах и общественном пространстве. Он также подчеркивает необходимость преодоления предубеждений и дискриминации.

Также 5 мая Всемирный день легочной гипертензии. Его цель — повысить осведомленность о редком, но серьезном заболевании, при котором повышается давление в сосудах легких и возрастает нагрузка на сердце. Легочная гипертензия может проявляться одышкой, быстрой усталостью, головокружением, болью в груди и снижением выносливости. Из-за схожести симптомов с другими болезнями ее иногда выявляют не сразу, поэтому ранняя диагностика имеет большое значение.

А еще 5 мая День Европы. Он посвящен единству, миру, демократии и правам человека на европейском континенте. Именно 5 мая 1949 года был создан Совет Европы — международная организация, объединяющая государства для защиты прав человека, развития демократии и верховенства права. Поэтому дата стала символом сотрудничества и общих ценностей европейских стран.

Какой сегодня церковный праздник

5 мая верующие празднуют День памяти святой мученицы Ирины. Она жила в I веке и была дочерью правителя в городе Магеддон. По преданию, сначала ее звали Пенелопой. Она приняла христианскую веру после наставлений святого Тимофея, ученика апостола Павла, и во время крещения получила имя Ирина, что означает «мир». Святая смело проповедовала Христа, обратила многих людей в веру и претерпела жестокие мучения за отказ отречься от христианства. Несмотря на преследование, она оставалась непреклонной. В конце концов, мученица отошла к Господу, став примером мужества, чистоты веры и духовной силы. Ее чтят как покровительницу мира и твердости в испытаниях.

Календарь важных событий за 5 мая

1581 год — в Остроге печатник Иван Федорович опубликовал свой последний труд — “Хронологию” Андрея Римши, которая стала первым печатным календарем на русских землях;

1789 год — в Версале состоялось открытие Генеральных Штатов;

1821 год — на острове Святой Елены умер Наполеон I;

1836 год — в Бельгии начала функционировать первая в Европе железная дорога;

1865 год — в штате Огайо произошло первое ограбление поезда в истории США;

1891 год — в Нью-Йорке открыли знаменитый концертный зал “Карнеги-хол”;

1893 год — в селе Жужель на Сокальщине основали первый в Галичине детский сад на базе монастыря Сестер Служебниц Непорочной Девы Марии;

1900 год — в селе Завалля Снятинского уезда Кирилл Трилевский организовал первое спортивно-пожарное общество “Сич”;

1912 год — в Стокгольме начались V Олимпийские игры (официальное открытие состоялось 6 июля).

1915 год — в Вене был создан Общий Украинский Совет, который стал важным политическим объединением на территории Украины, расширяя галицкий Главный Украинский Совет;

1920 год — войска Директории УНР и польские войска освободили Киев от большевистских сил;

1920 год — провозглашена автокефалия Украинской православной церкви;

1921 год — Коко Шанель презентовала духи “Шанель № 5”, которые быстро стали лидерами продаж в мире;

1941 год — в Атлантике немецкая подводная лодка потопила корабль с 75 канадскими солдатами, ставшими первыми жертвами Канады во Второй мировой войне;

1945 год — в Праге вспыхнуло антигерманское восстание;

1949 год — официально начал действовать Совет Европы;

1956 год — в Токио состоялся первый чемпионат мира по дзюдо;

1961 год — Алан Шепард стал первым американцем, улетевшим в космос;

1988 год — состоялась первая телетрансляция с вершины Эвереста;

1992 год — Крымский парламент объявил независимость Крыма и назначил референдум о подтверждении этого статуса на август.

1994 год — лидеры Армении, Нагорного Карабаха и России подписали соглашение о прекращении огня в Карабахе;

1999 год — Северная Македония закрыла границы для албанских беженцев из Косово;

1999 год — в Шотландии состоялись первые в истории выборы в собственный парламент;

2014 год — был создан добровольческий полк ”Азов”.

 Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

какой сегодня праздник свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украина получила возможность покупать отечественное оружие за средства иностранных доноров

Новый правительственный механизм централизует закупки через Агентство оборонных закупок и внедряет алгоритм согласований с партнерами.

Договор присоединения от АРМА: 5 рисков, которые должен знать каждый управитель

Новая модель ответственности за управление активами АРМА перекладывает все риски на бизнес.

Сам факт заявления о мошенничестве не освобождает от долга по операциям с ПИН-кодом — апелляционный суд

Апелляционный суд отметил, что операции с картой и ПИН-кодом возлагают ответственность на пользователя, поэтому при отсутствии доказанного мошенничества долг подлежит взысканию.

Комитет соберется вне очереди ради законопроекта, котоорый существенно увеличит оклады полицейских

Депутаты вынуждены срочно пересматривать систему денежного обеспечения Нацполиции из-за отсутствия минимальных гарантий и реальной индексации доходов.

Досудебное расследование и финансирование НСРД: обзор ключевых позиций ВС за март 2026 года

ВС ответил, как правильно идентифицировать домашнее насилие, чтобы не допустить незаконного закрытия дела, и когда обыск транспортного средства в гараже перестает быть несанкционированным проникновением.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]