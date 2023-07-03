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У Верховному Суді відновила роботу загальна приймальня громадян, фото

15:11, 3 липня 2023
У загальній приймальні можна подати звернення та інші непроцесуальні документи, отримати інформацію щодо розгляду справ, сплатити судовий збір з використанням електронних платіжних систем, отримати доступ до ЄДРСР.
У Верховному Суді відновила роботу загальна приймальня громадян, фото
Джерело фото: Верховний Суд
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У Верховному Суді відновила роботу загальна приймальня громадян. У загальній приймальні можна подати звернення та інші непроцесуальні документи, отримати інформацію щодо справ, які перебувають на розгляді Великої Палати і касаційних судів, чи іншу інформацію, сплатити судовий збір з використанням електронних платіжних систем, отримати доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень та інших ресурсів, повідомляється на сайті ВС.

Громадянам нагадують, що  3   липня   2023   року   приймальня   розташована   за   адресою:  м. Київ,    просп. Повітрофлотський, 28.

Графік роботи приймальні: з 9:00 до 18:00 у понеділок – четвер та з 9:00 до 16:45 у п’ятницю, перерва – з 13:00 до 13:45.

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