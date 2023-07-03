У Верховному Суді відновила роботу загальна приймальня громадян, фото

У загальній приймальні можна подати звернення та інші непроцесуальні документи, отримати інформацію щодо розгляду справ, сплатити судовий збір з використанням електронних платіжних систем, отримати доступ до ЄДРСР.

Джерело фото: Верховний Суд

У Верховному Суді відновила роботу загальна приймальня громадян. У загальній приймальні можна подати звернення та інші непроцесуальні документи, отримати інформацію щодо справ, які перебувають на розгляді Великої Палати і касаційних судів, чи іншу інформацію, сплатити судовий збір з використанням електронних платіжних систем, отримати доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень та інших ресурсів, повідомляється на сайті ВС.

Громадянам нагадують, що 3 липня 2023 року приймальня розташована за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 28.

Графік роботи приймальні: з 9:00 до 18:00 у понеділок – четвер та з 9:00 до 16:45 у п’ятницю, перерва – з 13:00 до 13:45.

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