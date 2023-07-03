В Верховном Суде возобновила работу общая приемная граждан, фото

В общей приемной можно подать обращение и другие непроцессуальные документы, получить информацию о рассмотрении дел, оплатить судебный сбор с использованием электронных платежных систем, получить доступ к ЕГРСР.

Источник фото: Верховный Суд

В Верховном Суде возобновила работу общая приемная граждан. В общей приемной можно подать обращение и другие непроцессуальные документы, получить информацию по делам, находящимся на рассмотрении Большой Палаты и кассационных судов, или другую информацию, оплатить судебный сбор с использованием электронных платежных систем, получить доступ к Единому государственному реестру судебных решений и другим ресурсам , сообщается на сайте ВС.

Гражданам напоминают, что 3 июля 2023 года приемная расположена по адресу: г. Киев, просп. Воздухофлотский, 28.

График работы приемной: с 9:00 до 18:00 в понедельник – четверг и с 9:00 до 16:45 в пятницу, перерыв – с 13:00 до 13:45.

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