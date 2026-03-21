Поліція показала фото підозрюваного у вбивстві правоохоронця в Слов’янську

16:04, 21 березня 2026
Нацполіція оприлюднила фото та прикмети раніше судимого мешканця Слов’янська, якого підозрюють у вбивстві поліцейського.
фото: поліція
Національна поліція України оприлюднила фото чоловіка, якого підозрюють у вбивстві правоохоронця у Слов’янську 19 березня. За інформацією відомства, мова йде про раніше судимого місцевого жителя — Євгена Фоменка, якого оголошено в розшук.

Він народився 19 січня 1976 року. За описом, на вигляд йому близько 45–50 років, зріст — приблизно 178–180 см, має кремезну статуру, темне волосся із сивиною.

Повідомляється, що під час скоєння злочину чоловік був одягнений у камуфляж військового зразка та ніс чорний рюкзак.

Нагадаємо, у Слов’янську Донецької області під час перевірки документів чоловік відкрив вогонь по наряду поліції, унаслідок чого загинув правоохоронець.

Після скоєного зловмисник зник з місця події.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін змінить порядок набуття статусу суб'єкта ветеранського підприємництва

Від довідок до алгоритмів: держава повністю оновлює  правила отримання статусу ветеранського бізнесу.

Пенсії військовим хочуть виплачувати без обмежень — у Раді готують зміни до закону

У Раді розглянуть скасування коефіцієнтів, які зменшують пенсії військовим.

Для держслужбовців встановлять «стелю» зарплат на рівні виплат рядового військового

Законопроєкт передбачає підвищення грошового забезпечення військовослужбовців та запровадження на період воєнного стану обмеження максимальних зарплат у державному секторі.

ВС: прихована вагітність у справі про розірвання шлюбу — не нововиявлена обставина

КЦС ВС сформулював підхід, за яким вагітність, відома стороні, але не повідомлена суду, не може бути підставою для перегляду рішення як нововиявлена обставина.

Рада може переглянути порядок доступу до реєстру судових рішень

Комітет Верховної Ради обговорив зміни до законодавства, які можуть суттєво звузити відкритість судових рішень.

