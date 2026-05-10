Киянка намагалася вивезти до Чехії листівки 1930-х років із зображенням Гітлера, фото

Жінка не задекларувала стародруки, які підлягають обмеженням на вивезення за кордон.

У жительки Києва на кордоні вилучили п’ять старовинних листівок 1930-х років із зображенням Адольфа Гітлера. Жінка намагалася вивезти їх потягом «Чоп — Прага» без обов’язкового дозволу. Про це повідомила Закарпатська митниця.

Інцидент стався 9 травня у пункті пропуску «Чоп-залізничний» під час оформлення пасажирів на виїзд з України. Під час перевірки ручної поклажі 53-річної киянки митники виявили у валізі запечатаний конверт із п’ятьма старовинними листівками, датованими 1930-ми роками.

За попередніми даними, вилучені листівки можуть мати ознаки культурної, історичної або антикварної цінності.

У митниці нагадали, що відповідно до законодавства України друковані видання, створені до 1945 року, можна вивозити за кордон лише за наявності спеціального свідоцтва на право вивезення культурних цінностей. Під час перевірки такого документа у жінки не було.

Оскільки громадянка не задекларувала стародруки та не повідомила про них усно, митники склали щодо неї протокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України.

Наразі листівки вилучено. Їхню можливу історико-культурну цінність визначатиме експерт.

