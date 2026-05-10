Жительница Киева пыталась вывезти в Чехию открытки 1930-х годов с изображением Гитлера, фото

У жительницы Киева на границе изъяли пять старинных открыток 1930-х годов с изображением Адольфа Гитлера. Женщина пыталась вывезти их поездом «Чоп — Прага» без обязательного разрешения. Об этом сообщила Закарпатская таможня.

Инцидент произошел 9 мая в пункте пропуска «Чоп-железнодорожный» во время оформления пассажиров на выезд из Украины. Во время проверки ручной клади 53-летней жительницы Киева таможенники обнаружили в чемодане запечатанный конверт с пятью старинными открытками, датированными 1930-ми годами.

По предварительным данным, изъятые открытки могут иметь признаки культурной, исторической или антикварной ценности.

В таможне напомнили, что в соответствии с законодательством Украины печатные издания, созданные до 1945 года, можно вывозить за границу только при наличии специального свидетельства на право вывоза культурных ценностей. Во время проверки такого документа у женщины не было.

Поскольку гражданка не задекларировала старопечатные издания и не сообщила о них устно, таможенники составили в отношении нее протокол о нарушении таможенных правил по ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

В настоящее время открытки изъяты. Их возможную историко-культурную ценность определит эксперт.