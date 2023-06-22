Водій вирішив «домовитись» в суді, однак потрапив на шахраїв і втратив гроші

Інцидент трапився у Дніпровському районному суді міста Києва.

Напівдетективна історія сталася днями в Дніпровському районному суді міста Києва.

Як зазначила у своєму повідомленні у Вищу раду правосуддя суддя Дніпровського райсуду Марія Сазонова, у неї в провадженні перебуває справа щодо місцевого мешканця, відносно якого патрульні поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Під час розгляду зазначеної справи 14 червня громадянин визнав вину у здійснені правопорушення.

Однак, разом з тим, чоловік повідомив, що незадовго до судового засідання, у месенджері з ним зв’язалась невідома йому особа. Невідомий представився адвокатом, повідомив, що «працює» в Дніпровському районному суді м. Києва та може добитися закриття справи за ст. 130.

За закриття справи за ст. 130 «адвокат» попросив 20 тис. гривень, на що водій погодився.

13 червня він перерахував невідомому 20 тис. гривень, а у відповідь отримав копію «постанови» Дніпровського районного суду. Оригінал постанови чоловік мав забрати у канцелярії Дніпровського райсуду.

Втім, коли чоловік прийшов у суд, йому повідомили, що його справа взагалі ще не розглянута, а засідання, як і було заплановано, відбудеться 14 червня.

Після цього водій вже не зміг зв’язатись з «адвокатом», оскільки відповідний чат було видалено.

14 червня водій надав роздруківку «рішення» суду судді Марії Сазонової, яка зазначила, що вказане «рішення» підписано невідомою особою, засвідчено невідомою печаткою та містить штрих-код невідомого суду. Також чоловік повідомив судді розрахунковий рахунок, на якій він перерахував гроші.

Відтак, тепер Офіс Генерального прокурора та Вища рада правосуддя мають вирішити, що робити з виявленим випадком підробки постанови Дніпровського райсуду міста Києва.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», підроблення судових рішень є досить розповсюдженою в Україні проблемою, вирішити яку не вдається вже роками.

Проблема є визнаною на рівні державних органів, однак ефективно протидіяти шахраям та злочинцям вдається далеко не завжди.

Автор В’ячеслав Хрипун

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