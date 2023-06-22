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Водитель решил «договориться» в суде, однако попал на мошенников и потерял деньги

07:20, 22 июня 2023
Инцидент произошел в Днепровском районном суде города Киева.
Водитель решил «договориться» в суде, однако попал на мошенников и потерял деньги

Полудетективная история произошла на днях в Днепровском районном суде города Киева.

Как отметила в своем сообщении в Высший совет правосудия судья Днепровского райсуда Мария Сазонова, у нее в производстве находится дело в отношении местного жителя, в отношении которого патрульные полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения) Кодекса об административных правонарушениях.

При рассмотрении указанного дела 14 июня гражданин признал вину в совершении правонарушения.

Однако, вместе с тем, мужчина сообщил, что незадолго до судебного заседания, в мессенджере с ним связалось неизвестное ему лицо. Неизвестный представился адвокатом, сообщил, что «работает» в Днепровском районном суде г. Киева и может добиться закрытия дела по ст. 130.

За прекращение дела по ст. 130 «адвокат» попросил 20 тыс. гривен, на что водитель согласился.

13 июня он перечислил неизвестному 20 тыс. гривен, а в ответ получил копию постановления Днепровского районного суда. Оригинал постановления мужчина должен был забрать в канцелярии Днепровского райсуда.

13 июня он перечислил неизвестному 20 тыс. гривен, а в ответ получил копию постановления Днепровского районного суда. Оригинал постановления мужчина должен был забрать в канцелярии Днепровского райсуда.

Однако когда мужчина пришел в суд, ему сообщили, что его дело вообще еще не рассмотрено, а заседание, как и запланировано, состоится 14 июня.

После этого водитель уже не смог связаться с «адвокатом», поскольку соответствующий чат был удалён.

14 июня водитель предоставил распечатку «решения» суда судье Марии Сазоновой, которая отметила, что указанное «решение» подписано неизвестным лицом, засвидетельствовано неизвестной печатью и содержит штрих-код неизвестного суда. Также мужчина сообщил судье расчетный счет, на который он перечислил деньги.

Теперь Офис Генерального прокурора и Высший совет правосудия должны решить, что делать с выявленным случаем подделки постановления Днепровского райсуда города Киева.

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», подделка судебных решений является достаточно распространенной в Украине проблемой, решить которую не удается уже годами.

Проблема признана на уровне государственных органов, однако эффективно противодействовать мошенникам и преступникам удается далеко не всегда.

 Автор Вячеслав Хрипун

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