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Рада планує на найближчому засіданні розглянути законопроєкт про легалізацію медичного канабісу - депутат

На найближчому пленарному засіданні заплановано розгляд законопроєкту про легалізацію медичного канабісу, однак поки його не готові підтримати принаймі 226 депутатів.

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Рада планує на найближчому засіданні розглянути законопроєкт про легалізацію медичного канабісу - депутат

16:44, 4 липня 2023
На найближчому пленарному засіданні заплановано розгляд законопроєкту про легалізацію медичного канабісу, однак поки його не готові підтримати принаймі 226 депутатів.
Рада планує на найближчому засіданні розглянути законопроєкт про легалізацію медичного канабісу - депутат
Фото: health.24tv.ua
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Верховна Рада планує на найближчому пленарному засіданні розглянути урядовий законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу.

В той же час за інформацією першого заступника голови комітету з питань податкової та митної політики Ярослава Железняка у сесійній залі поки бракує голосів на його підтримку.

17 лютого поточного року профільний парламентський комітет рекомендував депутатам схвалити у першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

Як зазначив голова комітету Михайло Радуцький, цей законопроєкт було рекомендовано депутатам схвалити у першому читанні ще у червні минулого року. Водночас після проведення додаткових консультацій та отримання висновків щодо відповідності положень цього законопроекту праву ЄС і пропозицій комітету з питань аграрної політики, розглянутих на спільному засіданні трьох підкомітетів, були підготовлені узгоджені правки.

Передбачається, що в законопроєкті буде визначено вміст тетрагідраканабінолу(головний психоактивний компонент канабісу) у коноплях для промислових цілей на рівні не вище 0,3%, а для медичних конопель - відповідно вище 0,3%.

Крім цього пропонується вивести коноплі для промислових цілей з-під дії закону про обіг наркотичних засобів, що повністю відповідає Конвенції ООН про наркотики 1961 року;

дозволити визначати вміст ТГК в коноплях для медичних цілей в державних лабораторіях, а в коноплях для промислових цілей - в лабораторіях будь-якої форми власності.

Також законодавці мають намір передбачити виробництво нарковмісних ліків лише з конопель для медичних цілей та встановити, що нульова квота на імпорт в Україну сировини для виробництва ліків з коноплі діє 5 років і не поширюється на наукову діяльність.

Це вже буде друга спроба ухвалення закону. У лютому 2021 року парламентарі провалили ухвалення проєкту.

Автор: Ярослав Конощук

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