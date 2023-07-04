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Рада планує на найближчому засіданні розглянути законопроєкт про легалізацію медичного канабісу - депутат

На найближчому пленарному засіданні заплановано розгляд законопроєкту про легалізацію медичного канабісу, однак поки його не готові підтримати принаймі 226 депутатів.

В Україні розширили перелік осіб, що підлягають мобілізації: як підтвердити утримання родичів-осіб з інвалідністю

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким обмежено можливість надання відстрочки від мобілізації особам, що доглядають за родичами – особами з інвалідністю. «Судово-юридична газета» розповість, яким чином можна довести утримання родичів – осіб з інвалідністю

Вища рада правосуддя проведе моніторинг всіх суддів Верховного Суду, а НАЗК перевірить їх спосіб життя і декларації

Крім того, суддів Верховного Суду зможуть перевірити на поліграфі, і будь-які громадяни зможуть надати ВРП інформацію стосовно ознак дисциплінарних проступків в діях суддів Верховного Суду.

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Головний сервісний центр МВС закликав громадян обов’язково приходити на іспити в Україні, якщо вдалося отримати талон.

Чиновники повинні будуть декларувати операції з обміну валюти та вказувати документи, які надають право проживання за кордоном

У декларації чиновники та посадовці повинні будуть вказати документи, які надають право на постійне проживання на території іноземних держав, а також дані про операції з купівлі доларів та євро.

  1. В Україні

Звільнений через закупівлю барабанів голова РДА Павло Бабій отримав іншу посаду

16:36, 4 липня 2023
Ексголова Дніпровської РДА столиці Павло Бабій, якого звільнили через закупівлю барабанів, отримав нову посаду.
Звільнений через закупівлю барабанів голова РДА Павло Бабій отримав іншу посаду
Фото: tvoemisto.tv
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Колишній голова Дніпровської РДА Києва Павло Бабій, який раніше був звільнений через скандальну закупівлю барабанів для шкільних укриттів, вже отримав іншу посаду.

Як йдеться на офіційному сайті районної адміністрації у розділі «Керівництво», його призначили заступником голови адміністрації.

У відділі з питань інформаційної політики РДА пояснили, що згідно із законодавством Бабій після розпорядження Зеленського про його звільнення з 3 липня повернувся на свою попередню посаду. Таке рішення ухвалювалося на рівні Київської міської держадміністрації, передають vesti.ua.

Раніше ми писали, що Дніпровська РДА в Києві достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів для укриттів.

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