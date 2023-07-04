Звільнений через закупівлю барабанів голова РДА Павло Бабій отримав іншу посаду

Ексголова Дніпровської РДА столиці Павло Бабій, якого звільнили через закупівлю барабанів, отримав нову посаду.

Фото: tvoemisto.tv

Колишній голова Дніпровської РДА Києва Павло Бабій, який раніше був звільнений через скандальну закупівлю барабанів для шкільних укриттів, вже отримав іншу посаду.

Як йдеться на офіційному сайті районної адміністрації у розділі «Керівництво», його призначили заступником голови адміністрації.

У відділі з питань інформаційної політики РДА пояснили, що згідно із законодавством Бабій після розпорядження Зеленського про його звільнення з 3 липня повернувся на свою попередню посаду. Таке рішення ухвалювалося на рівні Київської міської держадміністрації, передають vesti.ua.

Раніше ми писали, що Дніпровська РДА в Києві достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів для укриттів.

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