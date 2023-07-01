30 червня Глава держави підписав про увільнення голів райадміністрацій Києва через незадовільний стан укриттів.

У п’ятницю, 30 червня, Президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох голів районних адміністрацій Києва. Відповідні розпорядження з’явились на офіційному сайті Глави держави.

Звільнено:

Сергія Коваленко з посади голови Подільської районної адміністрації.

Павла Бабія з посади голови Дніпровської районної адміністрації.

Сергія Павловського з посади голови Святошинської районної адміністрації.

Дмитра Ратнікова з посади голови Деснянської районної адміністрації.

Кабінет міністр України на засіданні 27 червня ухвалив низку рішень через незадовільний стан укриттів у країні, у тому числі — звільнення очільників київських районних державних адміністрацій і догани меру Віталію Кличку й начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку.

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