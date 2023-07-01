В пятницу, 30 июня, Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева. Соответствующие распоряжения появились на официальном сайте Главы государства.
Уволены:
Сергей Коваленко с должности главы Подольской районной администрации.
Павел Бабий с должности главы Днепровской районной администрации.
Сергей Павловский с должности главы Святошинской районной администрации.
Дмитрий Ратников с должности главы Деснянской районной администрации.
Кабинет министр Украины на заседании 27 июня принял ряд решений из-за неудовлетворительного состояния укрытий в стране, в том числе — увольнения глав киевских районных государственных администраций и выговора мэру Виталию Кличко и начальнику Киевской городской военной администрации Сергею Попко.
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