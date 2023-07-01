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  1. В Украине

Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева

10:01, 1 июля 2023
30 июня Глава государства подписал распоряжения об увольнении глав райадминистраций Киева из-за неудовлетворительного состояния укрытий.
Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева
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В пятницу, 30 июня, Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева. Соответствующие распоряжения появились на официальном сайте Главы государства.

Уволены:

Сергей Коваленко с должности главы Подольской районной администрации.

Павел Бабий с должности главы Днепровской районной администрации.

Сергей Павловский с должности главы Святошинской районной администрации.

Дмитрий Ратников с должности главы Деснянской районной администрации.

Кабинет министр Украины на заседании 27 июня принял ряд решений из-за неудовлетворительного состояния укрытий в стране, в том числе — увольнения глав киевских районных государственных администраций и выговора мэру Виталию Кличко и начальнику Киевской городской военной администрации Сергею Попко.

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