Уволенный из-за закупки барабанов председатель РГА Павел Бабий получил другую должность

Экс-председатель Днепровской РГА столицы Павел Бабий, уволенный из-за закупки барабанов, получил новую должность.

tvoemisto.tv

Бывший глава Днепровской РГА Киева Павел Бабий, ранее уволенный из-за скандальной закупки барабанов для школьных укрытий, уже получил другую должность.

Как говорится на официальном сайте районной администрации в разделе «Руководство», его назначили замглавы администрации.

В отделе по вопросам информационной политики РГА объяснили, что согласно законодательству Бабий после распоряжения Зеленского о его увольнении с 3 июля вернулся на свой прежний пост. Такое решение принималось на уровне Киевской городской госадминистрации, передают vesti.ua.

Ранее сообщалось, что Днепровская РГА в Киеве досрочно расторгла договор на закупку 306 барабанов для укрытий.

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