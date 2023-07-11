Машина часу: Денис Маслов запозичив норму щодо заборони зловживання правами із законопроекту Петра Порошенка

Покарання адвокатів у кримінальному процесі за подання безпідставних відводів суддям та неявки вже було прописане у законопроекті Петра Порошенка 2018 року, і ці положення фактично дублюються у проекті Дениса Маслова.

Норми законопроекту щодо покарання учасників процесу за зловживання процесуальними правами 5661, який пропонує парламенту ухвалити голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов, пересікаються із законопроектом 9055, який в 2018 році реєстрував у Верховній Раді на той час президент Петро Порошенко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат від «Слуги народу» Денис Маслов пропонує на фоні подій у Шевченківському районному суді від 5 липня, коли обвинувачений Ігор Гуменюк у конвойному приміщенні підірвав вибуховий пристрій, чимшвидше прийняти законопроект 5661.

Законопроект передбачає, що слідчий суддя може визнати зловживанням процесуальними правами з боку адвоката, наприклад, подання скарги на судове рішення, коли КПК встановлено заборону на його оскарження, подання клопотання для вирішення питання, яке вже вирішено слідчим суддею, заявлення свідомо безпідставного відводу судді та ін. Також пропонується, аби зловживання правами було підставою для накладення грошового стягнення.

Законопроект Дениса Маслова передбачає введення до КПК статті 24-1 «Неприпустимість зловживання процесуальними правами».

Відповідно до неї:

учасники кримінального провадження повинні добросовісно користуватися процесуальними правами. Зловживання процесуальними правами не допускається.

слідчий суддя, суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, що суперечать засадам кримінального провадження, зокрема подання скарги на судове рішення, коли КПК встановлено заборону на його оскарження, подання клопотання (заяви) для вирішення питання, яке вже вирішено слідчим суддею, судом, за відсутності інших підстав або нових обставин, заявлення завідомо безпідставного відводу або вчинення інших дій , які спрямовані на безпідставне затягування кримінального провадження чи перешкоджання виконанню судового рішення.

, які спрямовані на безпідставне затягування кримінального провадження чи перешкоджання виконанню судового рішення. Слідчий суддя, суд вживає заходів для запобігання зловживанню процесуальними правами. У випадку зловживання учасником кримінального провадження його процесуальними правами, слідчий суддя, суд може застосовувати до нього заходи, визначені КПК (зокрема грошове стягнення).

Якщо подання скарги, заяви, клопотання визнається зловживанням процесуальними правами, слідчий суддя, суд своєю вмотивованою ухвалою має право залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання.

У той же час, законопроект «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» №9055, який у 2018 році зареєстрував у Верховній Раді тодішній президент Петро Порошенко, передбачав введення до КПК статті 22-1 «Неприпустимість зловживання процесуальними правами».

Відповідно до законопроекту Петра Порошенка зразка 2018 року було передбачено наступне:

учасники кримінального провадження повинні добросовісно користуватися процесуальними правами. Зловживання процесуальними правами не допускається.

слідчий суддя, суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, які суперечать засадам кримінального судочинства, зокрема подання скарги на судове рішення, яке не підлягає оскарженню, є нечинним або дія якого закінчилася, подання клопотання (заяви) для вирішення питання, яке вже вирішено судом, за відсутності інших підстав або нових обставин чи доказів; повторне подання скарги чи клопотання до вирішення судом скарги чи клопотання того самого змісту; заявлення завідомо безпідставного відводу або відводу з підстав, вже розглянутих судом, за відсутності нових обставин чи доказів; неявка захисника у судове засідання без поважних причин, якщо обвинувачений заперечує проти проведення судового розгляду за відсутності захисника; звернення до суду із завідомо безпідставним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів або накладення арешту на майно.

Слідчий суддя, суд зобов’язаний вживати заходів для запобігання зловживанню процесуальними правами. У випадку зловживання учасником кримінального провадження його процесуальними правами, слідчий суддя, суд застосовує до нього заходи впливу, передбачені КПК

Якщо подання скарги, заяви, клопотання визнається зловживанням процесуальними правами, слідчий суддя, суд з урахуванням обставин справи має право залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання.

«Зміни до КПК давно назріли. Законодавча ініціатива в цьому напрямку вже є. Законопроект № 5661, підготований за участю професійної спільноти суддів та зареєстрований у Парламенті ще у 2021 році, передбачає відповідальність за зловживання процесуальними правами учасниками кримінального процесу, включаючи неявки адвокатів та прокурорів, інші затягування розгляду справ. Його вже давно треба ухвалити», зазначив Денис Маслов.

Фото: законопроект Дениса Маслова

Фото: законопроект Петра Порошенка (2018 рік)

Автор: Наталя Мамченко

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