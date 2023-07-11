Машина времени: Денис Маслов заимствовал норму о запрете злоупотребления правами из законопроекта Петра Порошенко

Наказание адвокатов в уголовном процессе за предоставление безосновательных отводов судьям и неявки уже было прописано в законопроекте Петра Порошенко в 2018 году, и эти положения фактически дублируются в проекте Дениса Маслова.

Нормы законопроекта о наказании участников процесса за злоупотребление процессуальными правами 5661, который предлагает парламенту принять председатель Комитета Верховной Рады по правовой политике Денис Маслов, пересекаются с законопроектом 9055, который в 2018 году регистрировал в Верховной Раде в то время президент Петр Порошенко.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат от «Слуги народа» Денис Маслов предлагает на фоне событий в Шевченковском районном суде от 5 июля, когда обвиняемый Игорь Гуменюк в конвойном помещении взорвал взрывное устройство , поскорее принять законопроект 5661.

Законопроект предусматривает, что следственный судья может признать злоупотреблением процессуальными правами со стороны адвоката, например, подачу жалобы на судебное решение, когда УПК установлен запрет на его обжалование, подачу ходатайства для решения вопроса, уже решенного следственным судьей, заявление заведомо безосновательного отвода судье и др. Также предлагается, чтобы злоупотребление правами являлось основанием для наложения денежного взыскания.

Законопроект Дениса Маслова предусматривает введение в УПК статьи 24-1 «Недопустимость злоупотребления процессуальными правами».

Согласно ей:

участники уголовного производства должны добросовестно пользоваться процессуальными правами. Злоупотребление процессуальными правами не допускается.

следственный судья, суд может признать злоупотреблением процессуальными правами действия, противоречащими принципам уголовного производства, в частности подачу жалобы на судебное решение, когда УПК установлен запрет на его обжалование, подачу ходатайства (заявления) для решения вопроса, который уже решен следственным судьей, судом, при отсутствии других оснований или новых обстоятельств, заявление заведомо безосновательного отвода или совершение других действий, направленных на безосновательное затягивание уголовного производства или препятствование исполнению судебного решения.

Следственный судья, суд принимает меры по предотвращению злоупотребления процессуальными правами. В случае злоупотребления участником уголовного производства процессуальными правами, следственный судья, суд может применять к нему меры, определенные УПК (в том числе денежное взыскание).

Если подача жалобы, заявления, ходатайства признается злоупотреблением процессуальными правами, следственный судья, суд своим мотивированным определением вправе оставить без рассмотрения или вернуть жалобу, заявление, ходатайство.

В то же время законопроект «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» №9055, который в 2018 году зарегистрировал в Верховной Раде тогдашний президент Петр Порошенко, предусматривал введение в УПК статьи 22-1 «Недопустимость злоупотребления процессуальными правами».

Согласно законопроекту Петра Порошенко образца 2018 было предусмотрено следующее:

участники уголовного производства должны добросовестно пользоваться процессуальными правами. Злоупотребление процессуальными правами не допускается.

следственный судья, суд может признать злоупотреблением процессуальными правами действия, противоречащие принципам уголовного судопроизводства, в частности подачу жалобы на судебное решение, не подлежащее обжалованию, недействительное или действие которого закончилось, подачу ходатайства (заявления) для решения вопроса, который уже решен судом, при отсутствии иных оснований или новых обстоятельств или доказательств; повторное предоставление жалобы или ходатайства до решения судом жалобы или ходатайства того же содержания; заявление заведомо безосновательного отвода или отвода по основаниям, уже рассмотренным судом, при отсутствии новых обстоятельств или доказательств; неявку защитника в судебное заседание без уважительных причин, если обвиняемый возражает против проведения судебного разбирательства при отсутствии защитника; обращение в суд с заведомо безосновательным ходатайством о временном доступе к вещам и документам или наложении ареста на имущество.

Следственный судья, суд обязан принимать меры по предотвращению злоупотребления процессуальными правами. В случае злоупотребления участником уголовного производства процессуальными правами, следственный судья, суд применяет к нему меры воздействия, предусмотренные УПК

Если подача жалобы, заявления, ходатайства признается злоупотреблением процессуальными правами, следственный судья, суд с учетом обстоятельств дела имеет право оставить без рассмотрения или вернуть жалобу, заявление, ходатайство.

«Изменения в УПК давно назрели. Законодательная инициатива в этом направлении уже существует. Законопроект №5661, подготовленный с участием профессионального сообщества судей и зарегистрированный в Парламенте еще в 2021 году, предусматривает ответственность за злоупотребление процессуальными правами участниками уголовного процесса, включая неявки адвокатов и прокуроров, другие затягивания рассмотрения дел. Его уже давно нужно принять», отметил Денис Маслов.

Фото: законопроект Дениса Маслова

Фото: законопроект Петра Порошенко (2018 год)

Автор: Наталя Мамченко

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