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В Верховном Суде прокомментировали законодательные идеи о наказании адвокатов за злоупотребление правами в процессе

07:57, 11 июля 2023
Злоупотребление правами в процессе является проблемой, но формировать этическую основу поведения для адвокатов должна сама адвокатура, - председатель ВС.
В Верховном Суде прокомментировали законодательные идеи о наказании адвокатов за злоупотребление правами в процессе
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Механизмы ответственности адвокатов за злоупотребление процессуальными правами должны работать в рамках соответствующей деятельности квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры. Это отметил председатель Верховного Суда Станислав Кравченко во время брифинга, отвечая на вопрос, следует ли законодательно усиливать «наказание» для адвокатов, злоупотребляющих своими правами в уголовном процессе.

«Когда происходят такие события (в Шевченковском районном суде 5 июля обвиняемый Игорь Гуменюк в конвойном помещении взорвал взрывное устройство – прим. ред.), это поднимает пласт существующих много лет проблем.

Одним из важнейших вопросов является злоупотребление правами в судебном заседании и отсутствие механизма надлежащего упорядочения. Об этом мы говорим достаточно давно. И в 2018 году был законопроект, который усиливал ответственность и предлагал предпринимать определенные действия. Я был категорически против него. Законопроектом тогда предлагалось, чтобы судья немедленно в зале судебного заседания, установив, что кто злоупотребляет правами, наказывал этого человека, устранял и т.д. На мой взгляд, это «хороший» механизм, но только для того, чтобы дело дальше не слушалось. Потому что дальше со стороны адвоката будет заявление, дисциплинарная жалоба и так далее.

Очевидно, должны быть другие механизмы, и они есть. Это КДКА, с четкими вопросами процедуры, и именно они должны формировать этическую основу», отметил Станислав Кравченко.

Болезненным вопросом в таких категориях уголовных дел являются присяжные: необходимость предусмотреть введение в процесс «резервного» присяжного, чтобы дело не слушалось сначала, когда выбывает один из присяжных, необходимость обеспечения безопасности присяжных, оперативное формирование списков присяжных и т. д.

И здесь судебная ветвь власти уже неоднократно обращалась к законодателю по урегулированию данной проблемы.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики предлагает на фоне событий в Шевченковском районном суде, как можно скорее принять законопроект 5661.

Он устанавливает, что следственный судья может признать злоупотреблением процессуальными правами со стороны адвоката, например, подачу жалобы на судебное решение, когда УПК установлен запрет на его обжалование, подачу ходатайства для решения вопроса, уже решенного следственным судьей, заявление заведомо безосновательного отвода судьи, неявки адвокатов в процессы и т.д. Сам проект лежит в Раде с 2021 года.

Также своим законопроектом предлагается, чтобы злоупотребление правами являлось основанием для наложения денежного взыскания.

Автор: Наталя Мамченко

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