В Киеве на улице Богдана Хмельницкого открыли движение отремонтированными полосами

В настоящее время движение возобновили полосами на подъем на участке от Крещатика до Терещенковской.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В столице на ул. Богдана Хмельницкого дорожники завершили первый этап ремонта. В настоящее время движение возобновили полосами на подъем на участке от ул. Крещатик до ул. Терещенковской. Об этом сообщает КГГА.

На этом участке дорожники обновили покрытие площадью 4 762 кв. м.

Также началось устройство дублирующего наземного перехода возле станции метро «Театральная» и пешеходного перехода из красно-белого ФЭМ на перекрестке с ул. Владимирской.

«В настоящее время стартовали ремонты полос на спуск. Следующий этап работ – обновление ул. Богдана Хмельницкого от ул. Терещенковской до ул. Владимирской.

Завершить ремонт покрытия с брусчатки на ул. Богдана Хмельницкого до ул. Владимирской планируют в начале сентября», - говорится в сообщении.

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