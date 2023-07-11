Победительницей конкурса «Мисс Нидерланды» впервые стала трансгендерная женщина

По словам жюри, победительница покорила их своей «железной крепкой историей», а также «четкой миссией».

Источник фото: Hollandse Hoogte/Shutterstock

В Нидерландах впервые в истории конкурса красоты «Мисс Нидерланды» победительницей стала трансгендерная женщина – 22-летняя Рикки Валери Колле.

Как сообщает «Sky News», девушка примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в декабре этого года в Сальвадоре, где она станет второй открытой трансгендерной участницей конкурса.

Рикки Валери Колле родилась юношей на юге Нидерландов.

Девушка отметила, что благодаря своей преданности и силе надеется «осуществить изменения в обществе».

По словам жюри, победительница покорила их своей «железной крепкой историей», а также «четкой миссией».

Источник фото: Hollandse Hoogte/Shutterstock

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