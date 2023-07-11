Переможницею конкурсу «Міс Нідерланди» вперше стала трансгендерна жінка

За словами журі, переможниця підкорила їх своєю «залізною міцною історією», а також «чіткою місією».

Джерело фото: Hollandse Hoogte/Shutterstock

У Нідерландах вперше в історії конкурсу краси «Міс Нідерланди» переможницею стала трансгендерна жінка – 22-річна Ріккі Валері Колле.

Як повідомляє «Sky News», дівчина візьме участь у конкурсі «Міс Всесвіт» у грудні цього року в Сальвадорі, де вона стане другою відкритою трансгендерною учасницею конкурсу.

Ріккі Валері Колле народилася хлопцем на півдні Нідерландів.

Дівчина зазначила, що завдяки своїй відданості та силі сподівається «здійснити зміни в суспільстві».

За словами журі, переможниця підкорила їх своєю «залізною міцною історією», а також «чіткою місією».

Джерело фото: Hollandse Hoogte/Shutterstock

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