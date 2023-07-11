Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Депутати хочуть посилити відповідальність за шахрайство в умовах воєнного стану

Пропонується ув’язнювати за шахрайство, яке завдало значної шкоди потерпілому під час дії воєнного стану на строк до 5 років (наразі максимум 3 роки).

ВККС шукає експертів для оцінювання корупційних ризиків в своїй роботі

Вища кваліфкомісія суддів звернулася до охочих, щоб вони долучилися до оцінки корупційних ризиків в її діяльності.

Україна зобов’язується продовжити судову реформу: став відомий текст декларації країн G7 щодо гарантій безпеки для України

Країни G7 на саміті НАТО у Вільнюсі погодили документ щодо гарантій безпеки для України, які передбачають зобов’язання України продовжити судову реформу та боротьбу із корупцією.

Апеляційна палата ВАКС не змінила розмір застави для підозрюваного в отриманні хабара голови Тернопільської облради Михайла Головка

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила апеляційні скарги обвинувачення та захисту, залишивши в силі рішення ВАКС щодо запобіжного заходу для голови Тернопільської облради Михайла Головка.

Кабмін заборонив аптеками вказувати в рекламі ціни та порівнювати себе з конкурентами

Згідно з документом на вивісках і рекламах аптекам заборонено зазначати рівень цін або іншу ознаку вартості, яка може вплинути на наміри споживача придбати товар.

  1. У світі

Переможницею конкурсу «Міс Нідерланди» вперше стала трансгендерна жінка

07:43, 11 липня 2023
За словами журі, переможниця підкорила їх своєю «залізною міцною історією», а також «чіткою місією».
Переможницею конкурсу «Міс Нідерланди» вперше стала трансгендерна жінка
Джерело фото: Hollandse Hoogte/Shutterstock
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Нідерландах вперше в історії конкурсу краси «Міс Нідерланди» переможницею стала трансгендерна жінка – 22-річна Ріккі Валері Колле.

Як повідомляє «Sky News», дівчина візьме участь у конкурсі «Міс Всесвіт» у грудні цього року в Сальвадорі, де вона стане другою відкритою трансгендерною учасницею конкурсу.

Ріккі Валері Колле народилася хлопцем на півдні Нідерландів.

Дівчина зазначила, що завдяки своїй відданості та силі сподівається «здійснити зміни в суспільстві».

За словами журі, переможниця підкорила їх своєю «залізною міцною історією», а також «чіткою місією».

Джерело фото: Hollandse Hoogte/Shutterstock

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області