Правоохоронці досі не знайшли 445,8 тисяч доларів в отриманні яких підозрюють ексголову Верховного Суду Князєва

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко заявляє, що правоохоронці досі не знайшли 445,8 тисяч доларів, які за версією обвинувачення, є частиною хабара, в отриманні якого підозрюють Князєва.

Правоохоронці досі не знайшли понад 400 тисяч доларів можливого хабара в отриманні якого підозрюють ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва. Про це під час судового засідання з продовження строку запобіжного заходу колишньому голові Верховного Суду заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко.

За його словами, під час обшуку 15-16 травня за місцем проживання Князєва було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 700 тисяч доларів «з яких 692 тисячі доларів ідентифіковані як неправомірна вигода». Він додав, що під час обшуку у службовому кабінеті Князєва у сейфі було вилучено 1,65 млн доларів, з яких 548,7 тисяч доларів ідентифіковані як неправомірна вигода, яка одержана Князєвим.

Омельченко додав, що під час обшуків в окремих суддів Верховного Суду знайшли «грошові кошти, які були ідентифіковані як неправомірна вигода у сумі 112,8 тисяч доларів»

«Досі не встановлено місцезнаходження решти неправомірної вигоди у сумі 445,8 тисяч доларів», - зазначив прокурор.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у середу, 5 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив на 5 місяців, тобто до 16 жовтня 2023 року, строк досудового розслідування у справі за обвинуваченням колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва та адвоката Олега Горецького.

Нагадаємо, що Всеволод Князєв, разом з адвокатом Олегом Горецьким, підозрюється в отриманні неправомірної вигоди у розмірі в $2,7 млн за вирішення господарського спору на користь підприємця Костянтина Жеваго.

16 травня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Всеволоду Князєву і достроково припинив його повноваження як голови Суду.

18 травня Вищий антикорупційний суд застосував щодо Князєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 107,360 млн грн.

31 травня Апеляційна палата ВАКС залишила В.Князєва під вартою, однак зменшила розмір застави до 75 млн гривень.

Також Князєв розповів про умови свого утримання в СІЗО.

Автор: Ярослав Конощук

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