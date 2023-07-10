Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Правоохоронці досі не знайшли 445,8 тисяч доларів в отриманні яких підозрюють ексголову Верховного Суду Князєва

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко заявляє, що правоохоронці досі не знайшли 445,8 тисяч доларів, які за версією обвинувачення, є частиною хабара, в отриманні якого підозрюють Князєва.

Фотографію в паспорти-книжечки можна не вклеювати до завершення воєнного стану

Паспорти-книжечки, до яких не було вклеєно фотокартку після досягнення особою 25 чи 45 років під час воєнного стану та за 30 днів до 24 лютого залишаються чинними як і ID-картки, строк дії яких сплив за 30 днів до 24 лютого та під час воєнного стану.

Депутати підтримали законопроєкт про остаточне скасування штрафів за перебування у громадському транспорті без маски

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує схвалити за основу законопроєкт, який передбачає остаточне скасування штрафів за перебування у громадському транспорті без маски.

У Верховному Суді пояснили, яка трансформація може чекати Велику Палату Верховного Суду

Нівелювати роботу Великої Палати без негативних наслідків для справ, де КАС ВС є першою інстанцією, неможливо, - Станіслав Кравченко.

В НБУ розповіли, коли можуть з’явитися передумови для переходу до плаваючого курсу гривні

За оцінками регулятора передумови для переходу до плаваючого курсу гривні можуть з’явитися через 9-18 місяців.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Правоохоронці досі не знайшли 445,8 тисяч доларів в отриманні яких підозрюють ексголову Верховного Суду Князєва

19:54, 10 липня 2023
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко заявляє, що правоохоронці досі не знайшли 445,8 тисяч доларів, які за версією обвинувачення, є частиною хабара, в отриманні якого підозрюють Князєва.
Правоохоронці досі не знайшли 445,8 тисяч доларів в отриманні яких підозрюють ексголову Верховного Суду Князєва
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Правоохоронці досі не знайшли понад 400 тисяч доларів можливого хабара в отриманні якого підозрюють ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва. Про це під час судового засідання з продовження строку запобіжного заходу колишньому голові Верховного Суду заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко.

За його словами, під час обшуку 15-16 травня за місцем проживання Князєва було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 700 тисяч доларів «з яких 692 тисячі доларів ідентифіковані як неправомірна вигода». Він додав, що під час обшуку у службовому кабінеті Князєва у сейфі було вилучено 1,65 млн доларів, з яких 548,7 тисяч доларів ідентифіковані як неправомірна вигода, яка одержана Князєвим.

Омельченко додав, що під час обшуків в окремих суддів Верховного Суду знайшли «грошові кошти, які були ідентифіковані як неправомірна вигода у сумі 112,8 тисяч доларів»

«Досі не встановлено місцезнаходження решти неправомірної вигоди у сумі 445,8 тисяч доларів», - зазначив прокурор.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у середу, 5 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив на 5 місяців, тобто до 16 жовтня 2023 року, строк досудового розслідування у справі за обвинуваченням колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва та адвоката Олега Горецького. 

Нагадаємо, що Всеволод Князєв, разом з адвокатом Олегом Горецьким, підозрюється в отриманні неправомірної вигоди у розмірі в $2,7 млн за вирішення господарського спору на користь підприємця Костянтина Жеваго.

16 травня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Всеволоду Князєву і достроково припинив його повноваження як голови Суду. 

18 травня Вищий антикорупційний суд застосував щодо Князєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 107,360 млн грн.   

31 травня Апеляційна палата ВАКС залишила В.Князєва під вартою, однак зменшила розмір застави до 75 млн гривень.

Також Князєв розповів про умови свого утримання в СІЗО. 

Автор: Ярослав Конощук

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду