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Ресторан у Китаї запропонував відвідувачам зʼїсти 108 пельменів і не платити за них, тепер влада перевіряє його на марнотратство їжі

07:21, 11 липня 2023
Китайська влада вирішила перевірити ресторан на порушення закону про заборону марнування їжі й почала розслідування.
Ресторан у Китаї запропонував відвідувачам зʼїсти 108 пельменів і не платити за них, тепер влада перевіряє його на марнотратство їжі
Зображення: freepik.com
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Ресторан у Китаї оголосив конкурс: якнайшвидше зʼїж 108 пельменів і не плати за них. Тепер китайська влада перевіряє його на порушення закону про заборону марнування їжі і почала розслідування.

Про це пише CNN.

Щоб підняти інтерес, ресторан рекламував пропозицію в соціальних мережах, щоб привабити відвідувачів, її також побачила Державна адміністрація з регулювання ринку. Там заявили, що почнуть розслідування на предмет порушення рестораном законодавства про харчові відходи.

У ЗМІ пишуть, що ресторан, назву якого не називають, був одним із кількох, які перевіряються владою через подібні конкурси.

Закон про заборону марнування їжі був прийнятий у 2021 році після гострої критики урядом Китаю онлайн-блогерів, які робили контент на основі того, як вони їдять, щоб привернути увагу глядачів. Багато їхніх облікових записів згодом були призупинені платформами соціальних мереж.

Згідно із законом, власники ресторанів можуть бути оштрафовані на суму до 10 000 юанів (1 400 доларів США), якщо їхні заклади «спонукають або вводять в оману клієнтів робити надмірні замовлення, щоб спричинити явне марнотратство».

Тим часом деякі китайці критикують владу за надмірність у питаннях контролю, мовляв, було б доцільніше контролювати якість продуктів, а не те, як люди їх споживають.

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