Ресторан в Китае предложил посетителям съесть 108 пельменей и не платить за них, тепер власти проверяют его на расточительство еды

Китайские власти решили проверить ресторан на нарушение закона о запрете расточительства пищи и начали расследование.

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Ресторан в Китае объявил конкурс: как можно быстрее съешь 108 пельменей и не плати за них. Теперь китайские власти проверяют его на нарушение закона о запрете расточительства пищи и начали расследование.

Об этом пишет CNN.

Чтобы поднять интерес, ресторан рекламировал предложение в социальных сетях, чтобы привлечь посетителей, его также увидела Государственная администрация по регулированию рынка. Там заявили, что начнут расследование на предмет нарушения рестораном законодательства о пищевых отходах.

В СМИ пишут, что ресторан, название которого не называют, был одним из нескольких, которые проверяются властями из-за подобных конкурсов.

Закон о запрете расточительстве пищи был принят в 2021 году после острой критики правительством Китая онлайн-блоггеров, которые делали контент на основе того, как они едят, чтобы привлечь внимание зрителей. Многие их учетные записи впоследствии были приостановлены платформами социальных сетей.

Согласно закону, владельцы ресторанов могут быть оштрафованы на сумму до 10 000 юаней (1 400 долларов США), если их заведения «побуждают или вводят в заблуждение клиентов, чтобы они делали чрезмерные заказы, и чтобы вызвать явную расточительность».

Между тем, некоторые китайцы критикуют власть за излишество в вопросах контроля, мол, было бы целесообразнее контролировать качество продуктов, а не то, как люди их потребляют.

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