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Правоохранители до сих пор не нашли 445,8 тысячи долларов в получении которых подозревают экс-председателя Верховного Суда Князева

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Омельченко заявляет, что правоохранители до сих пор не нашли 445,8 тысячи долларов, которые по версии обвинения, являются частью взятки, в получении которой подозревают Князева.

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Правоохранители до сих пор не нашли 445,8 тысячи долларов в получении которых подозревают экс-председателя Верховного Суда Князева

19:54, 10 июля 2023
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Омельченко заявляет, что правоохранители до сих пор не нашли 445,8 тысячи долларов, которые по версии обвинения, являются частью взятки, в получении которой подозревают Князева.
Правоохранители до сих пор не нашли 445,8 тысячи долларов в получении которых подозревают экс-председателя Верховного Суда Князева
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Правоохранители до сих пор не нашли более 400 тысяч долларов возможной взятки, в получении которой подозревают экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Об этом во время судебного заседания по продлению срока пресечения бывшему председателю Верховного Суда заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Омельченко.

По его словам, во время обыска 15-16 мая по месту жительства Князева были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 700 тысяч долларов «из которых 692 тысячи долларов идентифицированы как неправомерная выгода». Он добавил, что во время обыска в служебном кабинете Князева в сейфе было изъято 1,65 млн долларов, из которых 548,7 тысячи долларов идентифицированы как неправомерная выгода, полученная Князевым.

Омельченко добавил, что во время обысков у отдельных судей Верховного Суда были обнаружены «денежные средства, которые были идентифицированы как неправомерная выгода в сумме 112,8 тысяч долларов».

«До сих пор не установлено местонахождение оставшейся неправомерной выгоды в сумме 445,8 тысячи долларов», - отметил прокурор.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в среду, 5 июля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил на 5 месяцев, то есть до 16 октября 2023 года срок досудебного расследования по делу по обвинению бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева и адвоката Олега Горецкого.

Напомним, что Всеволод Князев, вместе с адвокатом Олегом Горецким, подозревается в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн за разрешение хозяйственного спора в пользу предпринимателя Константина Жеваго.

16 мая Пленум Верховного Суда выразил недоверие Князеву и досрочно прекратил его полномочия в качестве председателя Суда.

18 мая Высший антикоррупционный суд избрал Князеву меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 107,360 млн грн.

31 мая Апелляционная палата ВАКС оставила В. Князева под стражей, однако уменьшила размер залога до 75 млн гривен.

Также Князев рассказал об условиях своего содержания в СИЗО.

Автор: Ярослав Конощук

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