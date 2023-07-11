У Києві на вулиці Богдана Хмельницького відкрили рух відремонтованими смугами

Нині рух відновили смугами на підйом на ділянці від Хрещатика до Терещенківської.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У столиці на вул. Богдана Хмельницького дорожники закінчили перший етап ремонту. Нині рух відновили смугами на підйом на ділянці від вул. Хрещатик до вул. Терещенківської. Про це повідомляє КМДА.

На цій ділянці дорожники оновили покриття площею 4 762 кв. м.

Також розпочалось влаштування дублюючого наземного переходу біля станції метро «Театральна» та пішохідного переходу з червоно-білого ФЕМ на перехресті з вул. Володимирською.

«Наразі стартували ремонти смуг на спуск. Наступний етап робіт – оновлення вул. Богдана Хмельницького від вул. Терещенківської до вул. Володимирської.

Завершити ремонт покриття із бруківки на вул. Богдана Хмельницького до вул. Володимирської планують на початку вересня», - сказано у повідомленні.

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