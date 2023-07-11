Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Депутати хочуть посилити відповідальність за шахрайство в умовах воєнного стану

Пропонується ув’язнювати за шахрайство, яке завдало значної шкоди потерпілому під час дії воєнного стану на строк до 5 років (наразі максимум 3 роки).

ВККС шукає експертів для оцінювання корупційних ризиків в своїй роботі

Вища кваліфкомісія суддів звернулася до охочих, щоб вони долучилися до оцінки корупційних ризиків в її діяльності.

Україна зобов’язується продовжити судову реформу: став відомий текст декларації країн G7 щодо гарантій безпеки для України

Країни G7 на саміті НАТО у Вільнюсі погодили документ щодо гарантій безпеки для України, які передбачають зобов’язання України продовжити судову реформу та боротьбу із корупцією.

Апеляційна палата ВАКС не змінила розмір застави для підозрюваного в отриманні хабара голови Тернопільської облради Михайла Головка

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила апеляційні скарги обвинувачення та захисту, залишивши в силі рішення ВАКС щодо запобіжного заходу для голови Тернопільської облради Михайла Головка.

Кабмін заборонив аптеками вказувати в рекламі ціни та порівнювати себе з конкурентами

Згідно з документом на вивісках і рекламах аптекам заборонено зазначати рівень цін або іншу ознаку вартості, яка може вплинути на наміри споживача придбати товар.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

У Верховному Суді прокоментували законодавчі ідеї щодо покарання адвокатів за зловживання правами у процесі

07:57, 11 липня 2023
Зловживання правами у процесі є проблемою, але формувати етичну основу поведінки для адвокатів має сама адвокатура, - голова ВС.
У Верховному Суді прокоментували законодавчі ідеї щодо покарання адвокатів за зловживання правами у процесі
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Механізми відповідальності адвокатів за зловживання процесуальними правами мають працювати у рамках відповідної діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісії адвокатури. Про це зазначив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко під час брифінгу, відповідаючи на питання, чи слід законодавчо підсилювати «покарання» для адвокатів, які зловживають своїми правами у кримінальному процесі.

«Коли відбуваються такі події Шевченківському районному суді 5 липня обвинувачений Ігор Гуменюк у конвойному приміщенні підірвав вибуховий пристрій – прим. ред.), це піднімає пласт проблем, що існують багато років.

Одне з найважливіших питань це зловживання правами у судовому засіданні і відсутність механізму належного упорядкування. Про це ми говоримо досить давно. І у 2018 році був законопроект, який підсилював відповідальність і пропонував вживати певні дії. Я був категорично проти нього. Законопроектом тоді пропонувалося, щоб суддя негайно у залі судового засідання, встановивши, що хтось зловживає правами, карав цю людину, усував тощо. На мою думку, це «гарний» механізм, але лише для того, щоб справа далі не слухалася. Бо далі з боку адвоката буде заява, дисциплінарна скарга і так далі.

Очевидно, повинні бути інші механізми, і вони існують. Це КДКА, з чіткими питаннями процедури, і саме вони повинні формувати етичну основу», зазначив Станіслав Кравченко.

Болючим питання у таких категоріях кримінальних справ є присяжні: необхідність передбачити введення до процесу «резервного» присяжного, щоб справа не слухалася спочатку, коли вибуває один з присяжних, необхідність забезпечення безпеки присяжних, оперативне формування списків присяжних тощо.

І тут судова гілка влади вже неодноразово зверталася до законодавця щодо врегулювання даної проблеми.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики пропонує на фоні подій у Шевченківському районному суді, чимшвидше прийняти законопроект 5661.

Він встановлює, що слідчий суддя може визнати зловживанням процесуальними правами з боку адвоката, наприклад, подання скарги на судове рішення, коли КПК встановлено заборону на його оскарження, подання клопотання для вирішення питання, яке вже вирішено слідчим суддею, заявлення свідомо безпідставного відводу судді, неявки адвокатів у процеси та ін. Сам проект лежить у Раді з 2021 року.

Також своїм законопроектом  пропонується, аби зловживання правами було підставою для накладення грошового стягнення.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області