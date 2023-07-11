У Верховному Суді прокоментували законодавчі ідеї щодо покарання адвокатів за зловживання правами у процесі

Зловживання правами у процесі є проблемою, але формувати етичну основу поведінки для адвокатів має сама адвокатура, - голова ВС.

Механізми відповідальності адвокатів за зловживання процесуальними правами мають працювати у рамках відповідної діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісії адвокатури. Про це зазначив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко під час брифінгу, відповідаючи на питання, чи слід законодавчо підсилювати «покарання» для адвокатів, які зловживають своїми правами у кримінальному процесі.

«Коли відбуваються такі події (у Шевченківському районному суді 5 липня обвинувачений Ігор Гуменюк у конвойному приміщенні підірвав вибуховий пристрій – прим. ред.), це піднімає пласт проблем, що існують багато років.

Одне з найважливіших питань це зловживання правами у судовому засіданні і відсутність механізму належного упорядкування. Про це ми говоримо досить давно. І у 2018 році був законопроект, який підсилював відповідальність і пропонував вживати певні дії. Я був категорично проти нього. Законопроектом тоді пропонувалося, щоб суддя негайно у залі судового засідання, встановивши, що хтось зловживає правами, карав цю людину, усував тощо. На мою думку, це «гарний» механізм, але лише для того, щоб справа далі не слухалася. Бо далі з боку адвоката буде заява, дисциплінарна скарга і так далі.

Очевидно, повинні бути інші механізми, і вони існують. Це КДКА, з чіткими питаннями процедури, і саме вони повинні формувати етичну основу», зазначив Станіслав Кравченко.

Болючим питання у таких категоріях кримінальних справ є присяжні: необхідність передбачити введення до процесу «резервного» присяжного, щоб справа не слухалася спочатку, коли вибуває один з присяжних, необхідність забезпечення безпеки присяжних, оперативне формування списків присяжних тощо.

І тут судова гілка влади вже неодноразово зверталася до законодавця щодо врегулювання даної проблеми.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики пропонує на фоні подій у Шевченківському районному суді, чимшвидше прийняти законопроект 5661.

Він встановлює, що слідчий суддя може визнати зловживанням процесуальними правами з боку адвоката, наприклад, подання скарги на судове рішення, коли КПК встановлено заборону на його оскарження, подання клопотання для вирішення питання, яке вже вирішено слідчим суддею, заявлення свідомо безпідставного відводу судді, неявки адвокатів у процеси та ін. Сам проект лежить у Раді з 2021 року.

Також своїм законопроектом пропонується, аби зловживання правами було підставою для накладення грошового стягнення.

Автор: Наталя Мамченко

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