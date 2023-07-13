Україні потрібні психологічно стійкі прокурори – Андрій Костін

В прокуратурі створять систему психологічної підтримки прокурорів.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що в українській прокуратурі буде створена система психологічної підтримки прокурорів.

«Ми маємо підвищувати психологічну стійкість наших колег із повним усвідомленням всіх викликів сьогодення», - розповів Генпрокурор Андрій Костін.

Як зазначив Генпрокурор, «тільки прокурор, який має внутрішній ресурс та психологічну стійкість, може бути ефективним для держави та її громадян».

Андрій Костін також розповів, що прокурори прифронтових областей «щодня стають свідками жахів війни» і «часто ризикують власним життям, аби належним чином зібрати докази воєнних злочинів».

Також, Генпрокурор додав, що система психологічної підтримки українських прокурорів буде розроблятися у співпраці з керівниками та прокурорами, які працюють безпосередньо на місцях.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.