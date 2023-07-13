Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Україні потрібні психологічно стійкі прокурори – Андрій Костін

В прокуратурі створять систему психологічної підтримки прокурорів.

Депутати готуються спростити отримання статусу учасника бойових дій

Парламентарі доопрацьовують до другого читання законопроєкт, яким пропонується зняти з захисників обов’язок збирати документи, необхідні для отримання статусу учасника бойових дій.

Голова НАЗК Олександр Новіков заявив, що для запрошення до НАТО Україна має відновити електронне декларування та провести судову реформу

Вочевидь, голові НАЗК відомо більше, ніж Генсеку НАТО та українським урядовцям.

Верховний Суд розглянув справу щодо демонтажу прибудови веранди до ресторану, що знаходиться у межах історичного ареалу Львова

Ресторанна сфера і захист історичного ареалу Львова, - позиція Верховного Суду.

Як будуть створювати Службу дисциплінарних інспекторів – стаж, гроші та іспити

Дисциплінарні інспектори будуть отримувати 80 520 гривень, а добирати їх планують за допомогою міжнародних експертів.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Україні потрібні психологічно стійкі прокурори – Андрій Костін

11:48, 13 липня 2023
В прокуратурі створять систему психологічної підтримки прокурорів.
Україні потрібні психологічно стійкі прокурори – Андрій Костін
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що в українській прокуратурі буде створена система психологічної підтримки прокурорів.

«Ми маємо підвищувати психологічну стійкість наших колег із повним усвідомленням всіх викликів сьогодення», - розповів Генпрокурор Андрій Костін.

Як зазначив Генпрокурор, «тільки прокурор, який має внутрішній ресурс та психологічну стійкість, може бути ефективним для держави та її громадян».

Андрій Костін також розповів, що прокурори прифронтових областей «щодня стають свідками жахів війни» і «часто ризикують власним життям, аби належним чином зібрати докази воєнних злочинів».

Також, Генпрокурор додав, що система психологічної підтримки українських прокурорів буде розроблятися у співпраці з керівниками та прокурорами, які працюють безпосередньо на місцях.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роксолана Качур
    Роксолана Качур
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Притула
    Костянтин Притула
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Вадим Андрухів
    Вадим Андрухів
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сивокозов
    Олександр Сивокозов
    заступник голови Асоціації приватних виконавців України