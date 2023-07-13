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Украине нужны психологически устойчивые прокуроры – Андрей Костин

11:48, 13 июля 2023
В прокуратуре создадут систему психологической поддержки прокуроров.
Украине нужны психологически устойчивые прокуроры – Андрей Костин
Источник фото: Офис Генерального прокурора
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В Офисе Генерального прокурора сообщили, что в украинской прокуратуре будет создана система психологической поддержки прокуроров.

«Мы должны повышать психологическую устойчивость наших коллег с полным осознанием всех нынешних вызовов», - рассказал Генпрокурор Андрей Костин.

Как отметил Генпрокурор, «только прокурор, обладающий внутренним ресурсом и психологической устойчивостью, может быть эффективным для государства и его граждан».

Андрей Костин также рассказал, что прокуроры прифронтовых областей «ежедневно становятся свидетелями ужасов войны» и «часто рискуют собственной жизнью, чтобы собрать доказательства военных преступлений».

Также Генпрокурор добавил, что система психологической поддержки украинских прокуроров будет разрабатываться в сотрудничестве с руководителями и прокурорами, работающими непосредственно на местах.

Автор: Вячеслав Хрипун

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