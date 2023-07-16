Депутати готуються спростити отримання статусу учасника бойових дій

Парламентарі доопрацьовують до другого читання законопроєкт, яким пропонується зняти з захисників обов’язок збирати документи, необхідні для отримання статусу учасника бойових дій.

Фото із відкритих джерел

Верховна Рада доопрацьовує до другого читання законопроєкт №9141 про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо спрощення процедури присвоєння статусу ветерана авторства групи народних депутатів з фракції «Слуга народу» серед яких лідер однойменної політичної партії Олена Шуляк, яким пропонується спростити процедуру присвоєння статусу учасника бойових дій.

Як зазначається у пояснювальній записці, наразі військовослужбовці мають низку перешкод для оформлення такого статусу, зокрема через витребування компетентними органами переліку документів, частина з яких навіть може не вимагатися законодавством.

Крім цього часом захисникам доводиться збирати необхідні документи по другому колу, а іноді і по третьому колу у зв’язку, зокрема з переходом до іншого підрозділу, а процедура оформлення статусу учасника бойових дій може розтягнутися на місяці, а іноді на рік-два.

У зв’язку з цим пропонується перекласти бюрократичний тягар пов’язаний з отриманням статусу на чиновників.

«Здебільшого захисники, які звернулися до відповідних комісій для оформлення статусу ветерана, продовжують проходити військову службу, вони часто не мають змоги з’являтися до компетентних органів на вимогу принести документи, яких бракує для оформлення статусу», - зазначається у записці.

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 6, 7 та 10-1 закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», що регламентують питання присвоєння статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці

Передбачається, що під час прийняття рішення про надання статусу таким особам відповідальні за присвоєння статусу органи (комісії, міжвідомчі комісії, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) за заявою особи або її представника витребовували у відповідальних органів або осіб необхідні документи, що є підставою для надання статусу, якщо такі документи не були подані на розгляд особою, щодо якої приймається рішення.

При цьому в законопроекті уточнюється, що відповідальний орган або особа, які володіють необхідними документами, зобов’язані надати відповідь на запит не пізніше, ніж через тридцять днів від дати його надходження. Тобто в разі ухвалення законопроєкту, захисники мають подати заяву про отримання статусу учасника бойових дій, а обов’язок збирати необхідні папірці буде покладено на відповідних чиновників. Ймовірно за аналогією з іншими законодавчими ініціативами заяву можна буде подати через Дію.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», голова комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова зазначила на необхідності монетизації пільг для військовослужбовців.

Автор Ярослав Конощук

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.