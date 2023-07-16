Депутаты готовятся упростить получение статуса участника боевых действий

Парламентарии дорабатывают до второго чтения законопроект, которым предлагается снять с защитников обязанность собирать документы, необходимые для получения статуса участника боевых действий.

Фото из открытых источников

Верховная Рада дорабатывает до второго чтения законопроект №9141 о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" об упрощении процедуры присвоения статуса ветерана авторства группы народных депутатов из фракции «Слуга народа» среди которых лидер одноименной политической партии Елена Шуляк , которым предлагается упростить процедуру присвоения статуса участника боевых действий.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время существует ряд препятствий для оформления военнослужащими статуса участника боевых действий. В частности, компетентные органы требуют перечень документов, часть из которых даже может не предусматриваться законодательством.

Кроме этого, защитникам приходится собирать необходимые документы по второму кругу, а иногда и по третьему кругу в связи, в частности с переходом в другое подразделение, а процедура оформления статуса участника боевых действий может растянуться на месяца, а иногда на год-два.

В связи с этим предлагается перевести бюрократическое бремя, связанное с получением статуса на чиновников.

«В основном защитники, которые обратились в соответствующие комиссии для оформления статуса ветерана, продолжают проходить военную службу, они часто не могут появляться в компетентные органы по требованию принести документы, недостающие для оформления статуса», - отмечается в записке.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 6, 7 и 10-1 закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», регламентирующих вопросы присвоения статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы

Предусматривается, что при принятии решения о предоставлении статуса таким лицам ответственные за присвоение статуса органы (комиссии, межведомственные комиссии, структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения) по заявлению лица или его представителя истребовали у ответственных органов или лиц необходимые документы, являющиеся основанием для предоставление статуса, если такие документы не были представлены на рассмотрение лицом, в отношении которого принимается решение.

При этом в законопроекте уточняется, что ответственный орган или лицо, обладающие необходимыми документами, обязаны предоставить ответ на запрос не позднее, чем через тридцать дней со дня его поступления. То есть в случае принятия законопроекта, защитники должны подать заявление о получении статуса участника боевых действий, а обязанность собирать необходимые бумажки будет возложена на соответствующих чиновников. Вероятно, по аналогии с другими законодательными инициативами заявление можно будет подать через Дію.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова отметила необходимость монетизации льгот для военнослужащих.

Автор Ярослав Конощук

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.