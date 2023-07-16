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  1. В Украине

Попали в ДТП в Польше: украинцам рассказали, что нужно делать

12:42, 16 июля 2023
Для украинцев обнародовали полезную информацию, которая поможет избежать или решить ряд проблем, если попали в ДТП в Польше.
Попали в ДТП в Польше: украинцам рассказали, что нужно делать
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Моторное (транспортное) Страховое бюро Украины объяснило гражданам, что делать, если попали в ДТП в Польше. Об этом говорится в пресс-службе МТСБУ.

Определение ДТП

Термин ДТП не имеет четкого законодательного определения в Польше, но используется как разговорный термин полицией, судами, страховыми компаниями и всеми участниками дорожного движения.

Классификация ДТП и ответные действия

В Польше ДТП делятся на две группы:

Kolizja drogowa: событие, в результате которого никто не пострадал.

Wypadek: авария, в результате которой пострадали люди.

Если никто не пострадал и все участники в сознании, можно решить проблему без участия полиции. Прежде всего, необходимо освободить проезд, поскольку в Польше за нарушение этого правила может быть наложен штраф в размере 150 злотых. Такая ситуация относится к категории "Kolizja drogowa".

Каждая авария уникальна и имеет свои характеристики и последствия. Однако одна вещь неизменна - компенсация убытков в результате ДТП выплачивается виновной стороной или ее страховой компанией. Однако, если возникают споры по поводу определения виновного, полиция или суд должны вмешаться.

Вызов полиции

Полицию следует вызвать в следующих случаях:

- если есть пострадавшие лица.

- Если неизвестно, кто является виновником ДТП.

- Если у виновного водителя нет обязательного страхования.

В случае даже малейшего подозрения на наличие пострадавших немедленно вызывайте медицинскую помощь по номеру 999. Также позвоните в полицию по телефонам 997 или 986, или воспользуйтесь общеевропейским номером 112.

Если никто не получил серьезных повреждений, вы можете перейти к следующему этапу.

Фиксирование ДТП

  Во избежание будущих недоразумений важно сделать фото и видео записи события и дождаться приезда экстренных служб. Такая ситуация квалифицируется как "Wypadek". Оценку ущерба при ДТП проводит страховая компания. В Польше существует официальный документ (европротокол) для фиксации ДТП без участия полиции. Его использование предполагает договоренность участников ДТП по определению виновности без вмешательства государственных органов.

По ссылке вы можете скачать европротокол.

В случае ДТП в Польше важно соблюдать установленные правила и процедуры, чтобы защитить свои права и интересы.

Запомните, что ваша безопасность и безопасность других участников дорожного движения являются важнейшим приоритетом.

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