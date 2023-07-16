Попали в ДТП в Польше: украинцам рассказали, что нужно делать

Моторное (транспортное) Страховое бюро Украины объяснило гражданам, что делать, если попали в ДТП в Польше. Об этом говорится в пресс-службе МТСБУ.
Определение ДТП
Термин ДТП не имеет четкого законодательного определения в Польше, но используется как разговорный термин полицией, судами, страховыми компаниями и всеми участниками дорожного движения.
Классификация ДТП и ответные действия
В Польше ДТП делятся на две группы:
Kolizja drogowa: событие, в результате которого никто не пострадал.
Wypadek: авария, в результате которой пострадали люди.
Если никто не пострадал и все участники в сознании, можно решить проблему без участия полиции. Прежде всего, необходимо освободить проезд, поскольку в Польше за нарушение этого правила может быть наложен штраф в размере 150 злотых. Такая ситуация относится к категории "Kolizja drogowa".
Каждая авария уникальна и имеет свои характеристики и последствия. Однако одна вещь неизменна - компенсация убытков в результате ДТП выплачивается виновной стороной или ее страховой компанией. Однако, если возникают споры по поводу определения виновного, полиция или суд должны вмешаться.
Вызов полиции
Полицию следует вызвать в следующих случаях:
- если есть пострадавшие лица.
- Если неизвестно, кто является виновником ДТП.
- Если у виновного водителя нет обязательного страхования.
В случае даже малейшего подозрения на наличие пострадавших немедленно вызывайте медицинскую помощь по номеру 999. Также позвоните в полицию по телефонам 997 или 986, или воспользуйтесь общеевропейским номером 112.
Если никто не получил серьезных повреждений, вы можете перейти к следующему этапу.
Фиксирование ДТП
Во избежание будущих недоразумений важно сделать фото и видео записи события и дождаться приезда экстренных служб. Такая ситуация квалифицируется как "Wypadek". Оценку ущерба при ДТП проводит страховая компания. В Польше существует официальный документ (европротокол) для фиксации ДТП без участия полиции. Его использование предполагает договоренность участников ДТП по определению виновности без вмешательства государственных органов.
По ссылке вы можете скачать европротокол.
В случае ДТП в Польше важно соблюдать установленные правила и процедуры, чтобы защитить свои права и интересы.
Запомните, что ваша безопасность и безопасность других участников дорожного движения являются важнейшим приоритетом.
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