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Адвокат прийшов до судді в кабінет і розповів все, що думає з приводу обшуків у своїх онуків

12:30, 22 липня 2023
На думку адвоката, суддя не перевірила вмотивованість клопотань органів досудового розслідування.
Адвокат прийшов до судді в кабінет і розповів все, що думає з приводу обшуків у своїх онуків
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Черговий неприємний для судової влади інцидент днями стався у Зарічному районному суді міста Суми.  

Як повідомила у Вищу раду правосуддя суддя Зарічного районного суду Марина Сорока, вранці 17 липня 2023 року до її кабінету, без попереднього запрошення та незважаючи на пряму заборону секретаря судового засідання, зайшов місцевий адвокат.

Адвокат повідомив, що Марина Сорока, як слідча суддя, надала ряд дозволів на проведення обшуків у його онуків, а також надала тимчасовий доступ до їх речей. Чоловік зазначив, що суддя, на його думку, не перевірила законність підстав початку досудового розслідування.

На це Марина Сорока відповіла, що спілкуватися з нею у позапроцесуальний спосіб стосовно відповідного кримінального провадження у адвоката не вийде.

Втім, адвокат ще раз зазначив, що кримінальне провадження є безпідставним та повідомив, що йому пропонують «відвезти прокурора та суддю, що приймають рішення в цій справі, в м. Бахмут, щоб вони подивилися, чим там займаються військові».

Ці слова адвоката суддя сприйняла як погрозу з метою вплинути на неї, як на слідчого суддю, та схилити до винесення певного судового рішення.

Тепер оцінку ситуації, в який опинилася суддя, надасть Вища рада правосуддя.

Нагадаємо, що це вже не перший подібний інцидент в українських судах. Як повідомляла «Судово-юридична газета», 8 травня в кабінет судді Солом’янського районного суду м. Києва зайшов киянин, у якого відбувся обшук. Громадянин в категоричній формі не погодився з ухвалою слідчої судді та навіть погрожував судді застосуванням фізичної сили.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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