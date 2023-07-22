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США готують новий пакет допомоги Україні, до якого увійдуть боєприпаси для Patriot та засоби розмінування, — ЗМІ

10:09, 22 липня 2023
Повідомляється, що 25 липня США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 400 млн доларів.
США готують новий пакет допомоги Україні, до якого увійдуть боєприпаси для Patriot та засоби розмінування, — ЗМІ
Фото: pixabay.com
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США планують оголосити 25 липня про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 400 мільйонів доларів, який міститиме артилерію, зенітні ракети й наземні транспортні засоби. Про це агентству Reuters стало відомо від трьох американських посадовців.

Очікується, що в новому пакеті військової допомоги США будуть кілька бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, боєприпаси для систем HIMARS.

Також планується, що до нового траншу безпекової підтримки України увійдуть протитанкова зброя, зокрема TOW і Javelin, а також боєприпаси для зенітних ракетних комплексів Patriot і Stinger.

Касетних боєприпасів, найімовірніше, в новому пакеті не буде, але його вміст ще допрацьовується, уточнює Reuters.

Новий транш допомоги Україні надаватиметься через механізм Presidential Drawdown Authority, який дозволяє передавати зброю та спорядження безпосередньо зі складів армії США. Це вже буде 43-ій такий транш з лютого 2022 року.

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