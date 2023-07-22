США готують новий пакет допомоги Україні, до якого увійдуть боєприпаси для Patriot та засоби розмінування, — ЗМІ

США планують оголосити 25 липня про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 400 мільйонів доларів, який міститиме артилерію, зенітні ракети й наземні транспортні засоби. Про це агентству Reuters стало відомо від трьох американських посадовців.
Очікується, що в новому пакеті військової допомоги США будуть кілька бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, боєприпаси для систем HIMARS.
Також планується, що до нового траншу безпекової підтримки України увійдуть протитанкова зброя, зокрема TOW і Javelin, а також боєприпаси для зенітних ракетних комплексів Patriot і Stinger.
Новий транш допомоги Україні надаватиметься через механізм Presidential Drawdown Authority, який дозволяє передавати зброю та спорядження безпосередньо зі складів армії США. Це вже буде 43-ій такий транш з лютого 2022 року.
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