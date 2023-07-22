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США готовят новый пакет помощи Украине, в который войдут боеприпасы для Patriot и средства разминирования, — СМИ

10:09, 22 июля 2023
Сообщается, что 25 июля США планируют объявить новый пакет военной помощи Украине на сумму до 400 млн долларов.
США готовят новый пакет помощи Украине, в который войдут боеприпасы для Patriot и средства разминирования, — СМИ
Фото: pixabay.com
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США планируют объявить уже во вторник, 25 июля, о новом пакете военной помощи Украине на сумму до 400 миллионов долларов, который будет содержать артиллерию, зенитные ракеты и наземные транспортные средства. Об этом агентству Reuters стало известно от трех американских чиновников.

Ожидается, что в новом пакете военной помощи США будут несколько бронетранспортеров Stryker, оборудование для разминирования, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, боеприпасы для систем HIMARS.

Также планируется, что в новый транш поддержки безопасности Украины войдут противотанковое оружие, в частности TOW и Javelin, а также боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и Stinger.

Кассетных боеприпасов, скорее всего, в новом пакете не будет, но его содержимое еще дорабатывается, уточняет Reuters.

Новый транш помощи Украине будет предоставляться через механизм Presidential Drawdown Authority, который позволяет передавать оружие и снаряжение непосредственно со складов армии США. Это уже будет 43-й такой транш с февраля 2022 года.

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