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Рада розширить перелік ухвал, які можна оскаржувати в адміністративному судочинстві

11:00, 30 липня 2023
Парламент ухвалить закон, що дозволяє оскаржувати в адміністративному судочинстві певний вид ухвал, які зараз оскарженню не підлягають.
Рада розширить перелік ухвал, які можна оскаржувати в адміністративному судочинстві
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Парламентський Комітет з питань правової політики рекомендував ухвалити за в цілому законопроект 9197 про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства, спрямований на виконання рішення КСУ.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», КСУ визнав неконституційними норми Кодексу адмінсудочинства (КАСУ), які ставили громадян у нерівне становище з державою в частині можливості апеляційного оскарження.

Нормами КАСУ, що визнані неконституційними, було передбачено, що рішення, ухвалене на користь держави, апеляційному оскарженню не підлягає, а ухвалене на користь громадянина – може бути оскаржено державою в апеляційному порядку.

У Раді вважають, що прийняття закону сприятиме рівноправному становищу приватних осіб та суб’єкту владних повноважень під час виконання судових рішень в адміністративних справах, а також ефективному судовому захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб у відносинах з органами публічної адміністрації.

Проект передбачає зміну чинних наразі приписів КАСУ, якими для особи-позивача не встановлено права оскаржити апеляційним порядком ухвалу суду про залишення без задоволення заяви, поданої порядком статті 383 Кодексу, чим особа-позивач ставиться в гірше процесуальне становище порівняно з відповідачем – суб’єктом владних повноважень.

Так, пропонується розширити вичерпний перелік ухвал, на які можуть бути подані апеляційні скарги окремо від рішення суду (ч. 1 статті 294 Кодексу адміністративного судочинства). А саме доповнити його ухвалою про залишення без задоволення заяви, поданої у порядку, визначеному статтею 383 КАСУ.

Також пропонується удосконалити ч. 6 статті 383 КАСУ в частині передбачення можливості оскарження в порядку статті 294 КАСУ ухвали суду про залишення заяви без задоволення.

На думку авторів, цим проектом закону буде покращено процесуальне становище особи- позивача у адміністративній юстиції.

Автор: Наталя Мамченко

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