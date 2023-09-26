Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає нові повноваження для Шостого апеляційного адмінсуду у справах щодо фінансування політичних партій

Справи за позовами політичних партій проти НАЗК щодо відмови або зупинення надання державного фінансування буде розглядати Шостий апеляційний адміністративний суд.

Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою 23 серпня закон про фінансування політичних партій. Цим законом внесли зміни до Кодексу адміністративного судочинства, які передбачають нові повноваження для Шостого апеляційного адміністративного суду. Йдеться про прийнятий як закон законопроект щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій 9419-1. Його визначено як євроінтеграційний.

Зокрема, у ньому до другого читання з’явилася поправка голови Комітету ВР з питань правової політики Дениса Маслова, яка передбачає зміни до Кодексу адміністративного судочинства (КАСУ).

Відповідно до змін у статтю 22 КАСУ передбачається, що апеляційному адміністративному суду в апеляційному окрузі, що включає місто Київ, як суду першої інстанції підсудні адміністративні справи щодо оскарження рішень Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про відмову у наданні державного фінансування статутної діяльності політичної партії або про зупинення (припинення) державного фінансування статутної діяльності політичної партії.

Тобто, вони будуть підсудні Шостому апеляційному адміністративному суду.

Разом з тим, слід зауважити, що Меморандум з МВФ (пункт 56), який підписали 24 березня 2023 року, передбачає, що в Україні до грудня 2023 року мають створити новий суд – Київський міський окружний адміністративний суд, який має розглядати справи, у тому числі, проти НАЗК.

«Після розпуску Окружного адміністративного суду міста Києва в грудні 2022 року, ми створимо до кінця грудня 2023 року новий суд, який буде розглядати адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК) суддями, які пройшли належну перевірку на незалежність, компетентність та доброчесність», - йдеться у Меморандумі.

Також ухвалений Радою закон доповнює параграф 2 глави 11 розділу II КАСУ статтею 289-5 «Особливості провадження у справах щодо державного фінансування статутної діяльності політичних партій».

Відповідно до неї політична партія, щодо якої Національним агентством з питань запобігання корупції прийнято рішення про відмову у наданні державного фінансування її статутної діяльності або про зупинення (припинення) державного фінансування її статутної діяльності, може оскаржити таке рішення до апеляційного адміністративного суду в апеляційному окрузі, що включає місто Київ.

Позовна заява подається до адміністративного суду у місячний строк з дня отримання політичною партією відповідного рішення, але не пізніше 6 місяців з дня його оприлюднення на офіційному веб-сайті НАЗК.

Питання про відкриття провадження в адміністративній справі суд вирішує не пізніше наступного робочого дня з дня надходження позовної заяви. У десятиденний строк з дня одержання позовної заяви відповідач має право подати відзив на позовну заяву.

Адміністративні справи, визначені цією статтею, вирішуються судом протягом 20 днів після відкриття провадження у справі. Позовна заява розглядається в судовому засіданні з повідомленням позивача, відповідача, інших учасників справи та їх представників про дату, час та місце судового засідання. Неприбуття у судове засідання зазначених осіб, належним чином повідомлених про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи в суді першої інстанції.

Рішення суду за наслідками розгляду справ, визначених цією статтею, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку до Верховного Суду у п’ятиденний строк з дня їх проголошення. Учасники справи, які не були присутні при проголошенні рішення суду, мають право оскаржити рішення суду протягом п’яти днів з дня його отримання.

Верховний Суд розглядає апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня її надходження до суду з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, про дату, час і місце розгляду справи. Неприбуття у судове засідання осіб, належним чином повідомлених про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає апеляційному розгляду.

Верховний Суд за наслідками апеляційного розгляду не може повертати справу на новий розгляд. Судове рішення суду апеляційної інстанції є остаточним.

Автор: Наталя Мамченко

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