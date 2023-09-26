Суд звільнив чоловіка від відбування покарання у виді виправних робіт у зв’язку із службою в ЗСУ

Суд, врахувавши факт неможливості відбування останнім покарання у виді виправних робіт у зв'язку з проходженням військової служби, ухвалив звільнити чоловіка від відбування призначеного судом покарання.

Тростянецький районний суд Сумської області звільнив чоловіка від відбування покарання у виді виправних робіт у зв’язку із службою в Збройних силах України. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

3 червня 2023 року від Охтирського районного сектору №1 філії Державної установи «Центр пробації» в Сумській області до суду надійшло клопотання про звільнення 35-річного жителя міста Тростянець від відбування призначеного судом покарання.

Своє клопотання орган пробації мотивував тим, що 5 травня 2023 року вироком Тростянецького районного суду Сумської області місцевого жителя було засуджено до виправних робіт, однак останній з 15 травня 2023 року проходить військову службу у одній із військових частин ЗСУ. Чоловік добровільно пішов на службу та несе її сумлінно, був нагороджений грамотою за зразкове виконання бойових завдань, чим продемонстрував своє виправлення.

20 вересня 2023 року у судовому засіданні представник пробації клопотання підтримала. Прокурор заперечив проти звільнення від покарання засудженого, посилаючись на відсутність законних підстав для такого звільнення.

Засуджений у судове засідання не з’явився, але подав заяву в якій просив суд розглянути клопотання органу пробації без його участі та задовольнити.

Суд, дослідивши матеріали особової справи засудженого та урахувавши факт неможливості відбування останнім покарання у виді виправних робіт у зв'язку з проходженням військової служби, ухвалив задовольнити клопотання органу пробації та звільнити чоловіка від відбування призначеного судом покарання.

Рішення суду мотивовано тим, що засуджений своїм вчинком стати на захист України та прийняти безпосередню участь у виконанні бойових завдань під час воєнного стану продемонстрував своє бажання стати на шлях виправлення. Позитивна характеристика засудженого за місцем проходження військової служби та відзнака за сумлінне несення військової служби, зразкове виконання бойових завдань свідчать про те, що засуджений, ризикуючи своїм життям та здоров’ям, довів своє виправлення, що є основним завданням призначення покарання особі від імені держави за вчинення злочину.

Ухвала не набрала законної сили та може бути оскаржена в апеляційному порядку.

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