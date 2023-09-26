Суд освободил мужчину от отбывания наказания в виде исправительных работ в связи со службой в ВСУ

Суд, учитывая факт невозможности отбывания последним наказания в виде исправительных работ в связи с прохождением военной службы, принял решение освободить мужчину от отбывания назначенного судом наказания.

Тростянецкий районный суд Сумской области освободил мужчину от отбывания наказания в виде исправительных работ в связи со службой в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

3 червня 2023 року від Охтирського районного сектору №1 філії Державної установи «Центр пробації» в Сумській області до суду надійшло клопотання про звільнення 35-річного жителя міста Тростянець від відбування призначеного судом покарання.

Своє клопотання орган пробації мотивував тим, що 5 травня 2023 року вироком Тростянецького районного суду Сумської області місцевого жителя було засуджено до виправних робіт, однак останній з 15 травня 2023 року проходить військову службу у одній із військових частин ЗСУ. Чоловік добровільно пішов на службу та несе її сумлінно, був нагороджений грамотою за зразкове виконання бойових завдань, чим продемонстрував своє виправлення.

20 вересня 2023 року у судовому засіданні представник пробації клопотання підтримала. Прокурор заперечив проти звільнення від покарання засудженого, посилаючись на відсутність законних підстав для такого звільнення.

Засуджений у судове засідання не з’явився, але подав заяву в якій просив суд розглянути клопотання органу пробації без його участі та задовольнити.

Суд, дослідивши матеріали особової справи засудженого та урахувавши факт неможливості відбування останнім покарання у виді виправних робіт у зв'язку з проходженням військової служби, ухвалив задовольнити клопотання органу пробації та звільнити чоловіка від відбування призначеного судом покарання.

Рішення суду мотивовано тим, що засуджений своїм вчинком стати на захист України та прийняти безпосередню участь у виконанні бойових завдань під час воєнного стану продемонстрував своє бажання стати на шлях виправлення. Позитивна характеристика засудженого за місцем проходження військової служби та відзнака за сумлінне несення військової служби, зразкове виконання бойових завдань свідчать про те, що засуджений, ризикуючи своїм життям та здоров’ям, довів своє виправлення, що є основним завданням призначення покарання особі від імені держави за вчинення злочину.

Ухвала не набрала законної сили та може бути оскаржена в апеляційному порядку.

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