Эстония продлила защиту для украинцев, однако следующие шаги будут зависеть от всех государств-членов ЕС

Эстония поддерживает реализацию политики временной защиты для украинцев до 2025 года.

Источник фото: rupor.com.ua

Эстония поддержала продление политики временной защиты для украинских беженцев до 2025 года. Об этом говорится в заявлении парламентского комитета по делам ЕС. Полис обойдется в 1,6 млн евро, – пишет err.ee.

Депутаты парламента Эстонии согласились поддержать продление политики временной защиты Европейского Союза для украинских беженцев еще на год.

Заместитель председателя Мария Юферева-Скуратовская отметила, что приоритетом Украины является борьба за свою территорию и свободу.

«Сейчас украинским беженцам некуда возвращаться. Когда это время придет, конечно, мы готовы предложить поддержку», – сказала она, добавив, что еще нужно провести масштабные восстановительные работы.

Депутаты добавили, что политика может быть продолжена в будущем, но она должна быть согласована всеми государствами-членами ЕС.

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