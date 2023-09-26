Эстония продлила защиту для украинцев, однако следующие шаги будут зависеть от всех государств-членов ЕС

Эстония поддержала продление политики временной защиты для украинских беженцев до 2025 года. Об этом говорится в заявлении парламентского комитета по делам ЕС. Полис обойдется в 1,6 млн евро, – пишет err.ee.
Депутаты парламента Эстонии согласились поддержать продление политики временной защиты Европейского Союза для украинских беженцев еще на год.
Заместитель председателя Мария Юферева-Скуратовская отметила, что приоритетом Украины является борьба за свою территорию и свободу.
«Сейчас украинским беженцам некуда возвращаться. Когда это время придет, конечно, мы готовы предложить поддержку», – сказала она, добавив, что еще нужно провести масштабные восстановительные работы.
Депутаты добавили, что политика может быть продолжена в будущем, но она должна быть согласована всеми государствами-членами ЕС.
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