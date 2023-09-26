Естонія продовжила захист для українців, проте наступні кроки залежатимуть від всіх держав-членів ЄС

Естонія підтримує реалізацію політики тимчасового захисту для українців до 2025 року.

Джерело фото: rupor.com.ua

Естонія підтримала продовження політики тимчасового захисту для українських біженців до 2025 року. Про це йдеться в заяві парламентського комітету у справах ЄС. Поліс обійдеться в 1,6 млн євро, – пише err.ee.

Депутати парламенту Естонії погодилися підтримати продовження політики тимчасового захисту Європейського Союзу для українських біженців ще на рік.

Заступниця голови Марія Юферєва-Скуратовська зазначила, що пріоритетом України є боротьба за свою територію та свободу.

«Зараз українським біженцям нема куди повертатися. Коли цей час прийде, звичайно, ми готові запропонувати підтримку», – сказала вона, додавши, що ще потрібно провести масштабні відновлювальні роботи.

Депутати додали, що політика може бути продовжена в майбутньому, але вона повинна бути погоджена всіма державами-членами ЄС.

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