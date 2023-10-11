МЗС запускає новий проект: дипломати братимуть з собою на зустрічі мед з мінних полів, вже розроблено спецдизайн вуликів

У Міністерстві закордонних справ розповіли, що українські дипломати братимуть мед з мінних полів із собою у міжнародні візити та даруватимуть його публічним особам.

МЗС України повідомляє, що спільно з партнерами запускає проект Мед Мінних Полів. Його ідея наступна: щоб уникнути контакту з мінами, дрони засівають заміноване сільськогосподарське поле спеціальною сумішшю медоносних трав. Після цього нектар збирають бджоли, яким також не страшні міни.

Зібраний мед стане потужним засобом комунікації про проблему замінованих земель, щоб залучити до розмінування ще більше міжнародних партнерів та донорів.

Більше того, для проекту розробили спеціальний дизайн вуликів у форматі попереджувальних знаків про мінну небезпеку.

Як зазначили у МЗС, українські дипломати братимуть мед мінних полів із собою на зустрічі та в міжнародні візити та даруватимуть його дипломатам та публічним особам у всьому світі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що «цей проект дозволить МЗС привернути більшу увагу світу до проблеми російського замінування української землі та мобілізувати додаткові ресурси для її вирішення. Воєнна дипломатія використовує кожну можливість для досягнення результату. Всі креативні та технологічні засоби спрямовані на те, щоби посилити нашу комунікацію та швидше очистити українську землю від російських мін та боєприпасів».

Анонсовано, що навесні 2024 року проєкт стартує на повну потужність.

Нижче наводимо відео із цим спеціальним дизайном вуликів, які анонсував Кабмін на своєму сайті.

Автор: Наталя Мамченко

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