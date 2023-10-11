МИД запускает новый проект: дипломаты будут брать с собой на встречи мед с минных полей, уже разработан спецдизайн ульев

В Министерстве иностранных дел рассказали, что украинские дипломаты будут брать мед с минных полей с собой в международные визиты и дарить его публичным лицам.

МИД Украины сообщает, что совместно с партнерами запускает проект Мед Минных Полей. Его идея следующая: во избежание контакта с минами дроны засевают заминированное сельскохозяйственное поле специальной смесью медоносных трав. После этого нектар собирают пчелы, которым тоже не страшны мины.

Собранный мед станет мощным средством коммуникации о проблеме заминированных земель, чтобы вовлечь в разминирование еще больше международных партнеров и доноров.

Более того, для проекта был разработан специальный дизайн ульев в формате предупредительных знаков о минной опасности.

Как отметили в МИД, украинские дипломаты будут брать мед с минных полей с собой на встречи и в международные визиты и дарить его дипломатам и публичным лицам во всем мире.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «этот проект позволит МИД привлечь большее внимание мира к проблеме российского заминирования украинской земли и мобилизовать дополнительные ресурсы для ее решения. Военная дипломатия использует любую возможность для достижения результата. Все креативные и технологические средства направлены на то, чтобы усилить нашу коммуникацию и очистить украинскую землю быстрее от российских мин и боеприпасов».

Анонсировано, что весной 2024 проект стартует на полную мощность.

Ниже приводим видео с этим специальным дизайном ульев, анонсированных Кабмином на своем сайте.

Автор: Наталья Мамченко

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