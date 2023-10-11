В Ровно осудили завербованного спецагента рф, который убил бывшего военного

Осужденный с сообщником были завербованы представителями фсб рф и в 2016 году получили задание убить бывшего военнослужащего.

Завербованного спецагента россии осудили за убийство бывшего военного в Ровно. Он получил 11 лет тюрьмы с конфискацией имущества, сообщает Ровенская областная прокуратура.

В суде мужчина своей вины в убийстве не признал. Он также должен оплатить жене погибшего полмиллиона гривен морального вреда.

Сообщника обвиняемого уже осудили за убийство и государственную измену. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Прокурор доказал, что осужденный с сообщником были завербованы представителями фсб рф и в 2016 году получили задание за денежное вознаграждение убить бывшего военнослужащего ВСУ.

Несколько месяцев мужчины готовили убийство, а 16 сентября того же года реализовали согласованный план.

Осужденный следил под домом в Ровно и дал знать о приходе жертвы. Когда мужчина зашел в подъезд, подельник произвел у него 8 выстрелов и еще несколько раз ударил пистолетом по голове. Оружие с глушителем и восемь гильз обнаружили у убитого.

После преступления они бежали в рф, где получили за выполненный заказ 2000 долларов США и 300 000 российских рублей.

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