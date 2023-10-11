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  1. В Україні

У Рівному засудили завербованого спецагента рф, який вбив колишнього військового

18:31, 11 жовтня 2023
Засуджений зі спільником були завербовані представниками фсб рф та у 2016 році отримали завдання вбити колишнього військовослужбовця.
У Рівному засудили завербованого спецагента рф, який вбив колишнього військового
Фото: Рівненська обласна прокуратура
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Завербованого спецагента росії засудили за вбивство колишнього військового у Рівному. Він отримав 11 років тюрми з конфіскацією майна, повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

У суді чоловік своєї вини у вбивстві не визнав. Він має також сплатити дружині загиблого пів мільйона гривень моральної шкоди.

Спільника обвинуваченого вже засудили за вбивство та державну зраду. Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Прокурор довів, що засуджений зі спільником були завербовані представниками фсб рф та у 2016 році отримали завдання за грошову винагороду вбити рівнянина, колишнього військовослужбовця ЗСУ. 

Кілька місяців чоловіки готували вбивство, а 16 вересня того ж року реалізували узгоджений план. 

Засуджений стежив під будинком в Рівному та дав знати про прихід жертви. Коли чоловік зайшов у під’їзд, спільник здійснив у нього 8 пострілів та ще кілька разів ударив пістолетом по голові. Зброю із глушником та вісім гільз виявили біля вбитого. 

Після злочину вони втекли до росії, де отримали за виконане замовлення 2000 доларів США та 300 000 російських рублів. 

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