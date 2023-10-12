У Києві на вулиці Миколи Юнкерова закриють рух транспорту

Впродовж дня буде закрито рух транспорту.

Зображення: freepik.com

У Києві у четвер, 12 жовтня, впродовж дня на вулиці Миколи Юнкерова буде закрито рух транспорту.

Як зазначили у КМДА, зокрема, рух перекриють від третьої до п’ятої лінії вулиці у зв’язку з укладанням асфальтобетонного покриття.

Громадян просять заздалегідь планувати маршрути.

Також ми писали, що у Києві продовжили ремонтні роботи на Північному мосту в напрямку Почайної.

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