Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Офісі Президента назвали першочерговим запуск суду щодо захисту прав інвесторів і розгляду спорів із нерезидентами

Йдеться про запуск двох нових вищих спеціалізованих судів: Вищого адміністративного суду, який розглядатиме спори, однією зі сторін у яких є центральний орган влади, і Вищого спеціалізованого суду, мандатом якого був би розгляд спорів, у яких стороною є нерезиденти та іноземний капітал.

НАЗК відкриє публічний доступ до Реєстру декларацій 10 грудня 2023 року

Реєстр декларацій відкриють для громадськості 10 грудня з урахуванням безпекових заходів.

Кирило Буданов: Світ досить швидко наближається до глобальної війни

Я вважаю, що все ж таки ми досить швидко наближаємося до глобальної війни, - керівник ГУР Кирило Буданов.

Адвокат виманив у клієнта 10 тисяч доларів для нібито передачі суддям Верховного Суду, - ОГП

Викрито адвоката, який обіцяв клієнту за 10 тисяч доларів США вирішити питання в Касаційному адміністративному суді Верховного Суду.

Участь ВККС у пленарному складі в проведенні оцінювання судді суперечить законодавству і є неможливою, - наукові висновки провідних вищих навчальних закладів

Оприлюднені наукові висновки провідних вищих навчальних закладів, якими встановлено, що ВККС не може брати участь у проведенні оцінювання відповідності судді займаній посаді в пленарному складі.

  1. В Україні

Ексдиректор товариства привласнив майже 280 000 грн на відбудові навчальних закладів Київщини

15:12, 12 жовтня 2023
Дії колишнього директора кваліфіковано як заволодіння чужим майном та службове підроблення.
Ексдиректор товариства привласнив майже 280 000 грн на відбудові навчальних закладів Київщини
Фото: kobl.gp.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Правоохоронні органи повідомили про підозру колишньому директору товариства, який вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо вартості та обсягів виконаних робіт, передає Київська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Броварської окружної прокуратури по одному з фактів йому повідомлено про підозру, по іншому обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Його дії кваліфіковано як заволодіння чужим майном та службове підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, в селах Броварського району товариство з обмеженою відповідальністю виконувало підрядні роботи з відновлення навчальних закладів, що зазнали пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів. З метою заволодіння бюджетними коштами колишній директор товариства  вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо вартості та обсягів виконаних робіт.

«Своїми діями він завдав збитки обласному бюджету на суму майже 280 тисяч гривень», - сказано у повідомленні.

Раніше також повідомлено про підозру у службовій недбалості старшому інспектору відділу технічного нагляду одного з управлінь Київської обласної державної адміністрації (ч. 1 ст. 367 КК України). Він не перевірив і підписав передані підрядником акти виконаних робіт у навчальному закладі.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Станковська
    Галина Станковська
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України