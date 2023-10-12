Ексдиректор товариства привласнив майже 280 000 грн на відбудові навчальних закладів Київщини

Дії колишнього директора кваліфіковано як заволодіння чужим майном та службове підроблення.

Фото: kobl.gp.gov.ua

Правоохоронні органи повідомили про підозру колишньому директору товариства, який вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо вартості та обсягів виконаних робіт, передає Київська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Броварської окружної прокуратури по одному з фактів йому повідомлено про підозру, по іншому обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Його дії кваліфіковано як заволодіння чужим майном та службове підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, в селах Броварського району товариство з обмеженою відповідальністю виконувало підрядні роботи з відновлення навчальних закладів, що зазнали пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів. З метою заволодіння бюджетними коштами колишній директор товариства вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо вартості та обсягів виконаних робіт.

«Своїми діями він завдав збитки обласному бюджету на суму майже 280 тисяч гривень», - сказано у повідомленні.

Раніше також повідомлено про підозру у службовій недбалості старшому інспектору відділу технічного нагляду одного з управлінь Київської обласної державної адміністрації (ч. 1 ст. 367 КК України). Він не перевірив і підписав передані підрядником акти виконаних робіт у навчальному закладі.

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