Экс-директор общества присвоил почти 280 000 грн на восстановлении учебных заведений Киевщины

Действия бывшего директора квалифицированы как завладение чужим имуществом и служебный подлог.

Фото: kobl.gp.gov.ua

Правоохранительные органы сообщили о подозрении бывшему директору общества, внесшему в официальные документы ложные сведения о стоимости и объемах выполненных работ, передает Киевская областная прокуратура.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Броварской окружной прокуратуры по одному из фактов ему сообщено о подозрении, по другому обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Его действия квалифицированы как завладение чужим имуществом и служебный подлог (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Согласно материалам следствия, в селах Броварского района общество с ограниченной ответственностью выполняло подрядные работы по восстановлению учебных заведений, которые получили повреждения в результате вражеских обстрелов. С целью завладения бюджетными средствами бывший директор общества внес в официальные документы ложные сведения о стоимости и объемах выполненных работ.

«Своими действиями он нанес ущерб областному бюджету на сумму почти 280 тысяч гривен», - говорится в сообщении.

Ранее также сообщено о подозрении в служебной халатности старшему инспектору отдела технического надзора одного из управлений Киевской облгосадминистрации (ч. 1 ст. 367 УК Украины). Он не проверил и подписал переданные подрядчиком акты выполненных работ в учебном заведении.

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