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Не «40 уколов в живот»: как и когда вакцинироваться от бешенства

07:44, 12 октября 2023
Антирабическая вакцина предотвращает возникновение заболевания в 96–99% случаев.
Не «40 уколов в живот»: как и когда вакцинироваться от бешенства
Изображение: freepik.com
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Бешенство – вирусное заболевание, которое имеет самый высокий уровень смертности среди всех инфекционных болезней человека. Вирус бешенства поражает центральную нервную систему и после появления симптомов становится неизлечимым – 100% больных умирают, рассказывают в Министерстве здравоохранения.

Заболеть бешенством может человек или животное, если их укусит, поцарапает или обслюнявит инфицированное животное. В то же время через кровь или мочу животных бешенство не передается. Бешенством могут заболеть все млекопитающие, поэтому летучие мыши, лисы, собаки и кошки, ежи, белки, грызуны и другие представители фауны – потенциально могут быть больны бешенством.

Как предотвратить бешенство?

  • Вакцинировать домашних животных.
  • Держаться и держать домашних питомцев подальше от диких животных.
  • Немедленно обращаться за медицинской помощью после потенциального контакта с животным до появления симптомов.

Что делать, если вас укусило или поцарапало млекопитающее или на кожу, или слизистую попала его слюна?

  • Хорошо (не менее 10 минут) промывайте место поражения проточной водой с хозяйственным мылом.
  • Как можно скорее обратитесь в травмпункт за медицинской помощью для проведения в случае необходимости прививки антирабической вакциной.

О «40 уколах в живот» речь не идет. Обычно график вакцинации состоит из 5 прививок: 0-й день (день обращения к врачу), а затем в третий, седьмой, четырнадцатый и двадцать восьмой день.

«Антирабическая вакцина предотвращает возникновению заболевания в 96–99% случаев. Она эффективна в случае начала курса не позднее 14-го дня с момента укуса или обслинения», - отметили в Минздраве.

Кому следует вакцинироваться от бешенства профилактически?

Люди, которые много контактируют с животными (ветеринары, охотники, лесники, зооволонтеры и т.д.), должны заранее вакцинироваться против бешенства и постоянно делать бустерные прививки против него согласно графику.

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