Украина организовала первый эвакуационный рейс из Израиля

Около тысячи украинцев обратились за помощью в посольство.

Украина организовала первый эвакуационный рейс для оставшихся в Израиле граждан, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона.

Он отметил, что посольство оказывает помощь наиболее уязвимым слоям населения. Речь идет о находящихся на лечении гражданах, гражданах с детьми, которые приехали временно, туристах, у которых отменили рейсы.

«Первый эвакуационный рейс на 200 билетов мы уже фактически распространили по умеренной цене, довоенной, условно говоря, на Румынию на субботу», – сказал посол.

Корнийчук отметил, что скорее всего еще один рейс будут планировать на воскресенье.

По его словам, общее количество людей, обратившихся в посольство с просьбой помочь с эвакуацией, составляет около тысячи человек.

Напомним, что число погибших украинцев в Израиле возросло до трех человек.

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